Успешные сайты глазами веб-аналитика

Для тех, кто хочет эффективно развивать дело в интернет- пространстве, очень важно понимать в подробностях, как развивается его сайт, какая у него аудитория, как она себя ведет, что хочет и к чему необходимо стремиться.

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. Если ваш сайт производит контент, рассчитанный на бизнесменов от 30 лет, а по факту к вам заходят люди от 15 до 20 лет, то, понятное дело, что такой ресурс развиваться не будет.

Об этом рассказал веб-аналитик МИА "Россия сегодня" Игорь Тугушев в ходе международного вебинара на тему: "Web-аналитика от А до Я или инструменты веб-анализа сайта для новичков", который прошел в рамках проекта Sputnik Pro.

Игорь Тугушев

Лекции для "чайников" часто полезны и для тех, кто себя к этой категории не относит. В этом смысле лекция Игоря Тугушева стала для многих важной для практического применения, а для некоторых, в каком-то смысле, настоящим откровением.

Что такое вэб-аналитика, зачем она нужна? Какие бывают основные варианты сбора статистики с вашего сайта? Как работают приемы веб-аналитики при сборе статистики? Именно на эти вопросы сотни участников вебинара получили ответы.

По мнению специалиста, веб-аналитику можно сравнить с известным лайнером "Титаник". Он напомнил, что превосходное и суперсовременное судно потерпело крушение в первом же своем рейсе, так и не достигнув берегов Северной Америки. Одна из причин катастрофы – плохие приборы навигации, не позволившие обнаружить айсберг, с которым столкнулся легендарный корабль. Такой же печальный итог, по его мнению, ждет всех, кто, занимаясь развитием своего интернет ресурса, не обладает знаниями в области веб-навигации.

"Без современных инструментов веб-аналитики в этом интернет-океане вы будете дрейфовать вслепую. Вы не сможете понять, что происходит, что уже произошло и что произойдет. Системы вэб-аналитики являются основными навигационными приборами наших сайтов в интернете", - сказал Тугушев.

По его словам, целевая аудитория – это ключ к пониманию того, как развивается ваш сайт.

Вэб-аналитика – это комплекс мероприятий, направленных на сбор, обработку, анализ и интерпретацию данных вашего вебсайта, она решает некоторые важнейшие задачи.

Во-первых – это анализ аудитории, в том числе - ее пола, возраста, с какого браузера к вам заходили люди, с какого устройства, сколько времени они провели на вашем сайте. Все это и многое другое необходимо знать вам как владельцу (или маркетологу) сайта для того, чтобы определить – а та ли аудитория находится у вас на сайте? Ведь целевая аудитория, которую вы представляете у себя в голове, может сильно отличаться от реальности.

"Современные системы веб-аналитики помогут оценить поведение пользователей на вашем сайте, прогнозировать посещаемость, автоматически оценивать достижение пользователями целей (конверсии), для анализа источников – откуда приходят люди на ваш сайт, для анализа поведения пользователей на сайте, для анализа технической составляющей и так далее", - сказал Тугушев.

В ходе вебинара были продемонстрированы возможности сбора веб-статистики, представленной на различных интернет ресурсах, а также ее интерпретация.

В рамках проекта Sputnik Pro будут проведены и другие вебинары по развитию веб-сайтов, в том числе - на оценку конкретных сайтов в режиме онлайн.

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