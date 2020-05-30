Российская вакцина от COVID-19: клинические испытания и возможность закапать в нос

КИШИНЕВ, 30 мая - Sputnik. Начать клинические исследования российской вакцины от COVID-19 планируется в конце июня-начале июля, а завершить в середине сентября. Об этом заявил гендиректор научного центра "Вектор" Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия 1".
Специалист подчеркнул, что дополнительного ускорения работы над вакциной не требуется, так как нельзя забывать о базовых принципах вакцинации - не навредить и не вколоть бесполезный препарат.
"По оптимистичным прогнозам мы рассчитываем начать первые клинические исследования в конце июня - начале июля, а завершить в середине сентября ", - сказал Максютов.
Испытания на животных
"В рамках лабораторных испытаний низшие приматы также подвергались заражению новым коронавирусом. Результаты, которые при этом получались, они моделируют эту инфекцию, как у человека. Есть значительное количество бессимптомных случаев, то есть, когда вирус мы можем контролировать только по вирусовыделению в мазке с помощью метода ПЦР", - сказал Максютов.
У отдельных особей, по его словам, бывает повышенная температура. При этом, для контроля возможных изменений в легких в том числе используется рентгеновская установка.
"При введении вакцины никаких подъемов температуры не было, и никаких нежелательных реакций мы также не наблюдали. Они все очень хорошо перенесли введение наших вакцинных препаратов", — подчеркнул специалист.
Вакцину можно будет закапать в нос
Как пояснил Максютов, вакцины от COVID-19, разработанные научным центром "Вектор", отличаются по способу и схеме иммунизации, одну из вакцин можно закапывать в нос.
"Вакцины отличаются не только по своему функциональному началу, но и по способу и схеме иммунизации, так один из наших препаратов, он не идет по классической схеме введения внутримышечно, а схема введения интерназальная, то есть фактически он просто закапывается в нос", - пояснил специалист.
Он также добавил, что "Вектор" рассчитывает на то, что разработки можно будет применять и для защиты в том числе детского населения. Исследование вакцины от коронавируса на детях, если все пойдет по плану, может начаться в 2021 году.
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