Российская вакцина от COVID-19: клинические испытания и возможность закапать в нос

Глава научного центра "Вектор" подчеркнул, что дополнительного ускорения работы над вакциной не требуется, так как нельзя забывать о базовых принципах вакцинации - не навредить и не вколоть бесполезный препарат.

КИШИНЕВ, 30 мая - Sputnik. Начать клинические исследования российской вакцины от COVID-19 планируется в конце июня-начале июля, а завершить в середине сентября. Об этом заявил гендиректор научного центра "Вектор" Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия 1".

Специалист подчеркнул, что дополнительного ускорения работы над вакциной не требуется, так как нельзя забывать о базовых принципах вакцинации - не навредить и не вколоть бесполезный препарат.

"По оптимистичным прогнозам мы рассчитываем начать первые клинические исследования в конце июня - начале июля, а завершить в середине сентября ", - сказал Максютов.

Испытания на животных

Как пояснил руководитель "Вектора", животные, на которых испытывали вакцину от коронавируса, хорошо перенесли ее. Никаких нежелательных реакций зарегистрировано не было.

"В рамках лабораторных испытаний низшие приматы также подвергались заражению новым коронавирусом. Результаты, которые при этом получались, они моделируют эту инфекцию, как у человека. Есть значительное количество бессимптомных случаев, то есть, когда вирус мы можем контролировать только по вирусовыделению в мазке с помощью метода ПЦР", - сказал Максютов.

У отдельных особей, по его словам, бывает повышенная температура. При этом, для контроля возможных изменений в легких в том числе используется рентгеновская установка.

"При введении вакцины никаких подъемов температуры не было, и никаких нежелательных реакций мы также не наблюдали. Они все очень хорошо перенесли введение наших вакцинных препаратов", — подчеркнул специалист.

Вакцину можно будет закапать в нос

Ранее сообщалось, что в России разрабатывается десять прототипов вакцин, включенных в перечень перспективных разработок Всемирной организации здравоохранения. Шесть из них разрабатываются ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, еще две - компанией "Биокард", одну готовит Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток, а еще одну COVID-вакцину на основе вируса растений (вирус табачной мозаики) разрабатывает МГУ им. М.В.Ломоносова.

Как пояснил Максютов, вакцины от COVID-19, разработанные научным центром "Вектор", отличаются по способу и схеме иммунизации, одну из вакцин можно закапывать в нос.

"Вакцины отличаются не только по своему функциональному началу, но и по способу и схеме иммунизации, так один из наших препаратов, он не идет по классической схеме введения внутримышечно, а схема введения интерназальная, то есть фактически он просто закапывается в нос", - пояснил специалист.

Он также добавил, что "Вектор" рассчитывает на то, что разработки можно будет применять и для защиты в том числе детского населения. Исследование вакцины от коронавируса на детях, если все пойдет по плану, может начаться в 2021 году.

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