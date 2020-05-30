16:13 30 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.40
  • USD17.63
  • RUB0.25
  • RON4.01
  • UAH0.66
Поиск
Емкость с антигеном с меткой в лаборатории

Российская вакцина от COVID-19: клинические испытания и возможность закапать в нос

© Sputnik / Evgeny Byatov
Наука и технологии
Получить короткую ссылку
348 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20200530/30420972/rossiyskaya-vaktsina-ot-covid19-klinicheskie-ispytaniya-i-vozmozhnost-zakapat-v-nos.html

Глава научного центра "Вектор" подчеркнул, что дополнительного ускорения работы над вакциной не требуется, так как нельзя забывать о базовых принципах вакцинации - не навредить и не вколоть бесполезный препарат.

КИШИНЕВ, 30 мая - Sputnik. Начать клинические исследования российской вакцины от COVID-19 планируется в конце июня-начале июля, а завершить в середине сентября. Об этом заявил гендиректор научного центра "Вектор" Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия 1".

Специалист подчеркнул, что дополнительного ускорения работы над вакциной не требуется, так как нельзя забывать о базовых принципах вакцинации - не навредить и не вколоть бесполезный препарат.

"По оптимистичным прогнозам мы рассчитываем начать первые клинические исследования в конце июня - начале июля, а завершить в середине сентября ", - сказал Максютов.

Испытания на животных

НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Разрабатываемая вакцина от COVID-19: российские создатели привили ее себе
Как пояснил руководитель "Вектора", животные, на которых испытывали вакцину от коронавируса, хорошо перенесли ее. Никаких нежелательных реакций зарегистрировано не было.

"В рамках лабораторных испытаний низшие приматы также подвергались заражению новым коронавирусом. Результаты, которые при этом получались, они моделируют эту инфекцию, как у человека. Есть значительное количество бессимптомных случаев, то есть, когда вирус мы можем контролировать только по вирусовыделению в мазке с помощью метода ПЦР", - сказал Максютов.

У отдельных особей, по его словам, бывает повышенная температура. При этом, для контроля возможных изменений в легких в том числе используется рентгеновская установка.

"При введении вакцины никаких подъемов температуры не было, и никаких нежелательных реакций мы также не наблюдали. Они все очень хорошо перенесли введение наших вакцинных препаратов", — подчеркнул специалист.

Вакцину можно будет закапать в нос

Аппарат искусственной вентиляции легких.
© Sputnik / Евгений Одиноков
Спасти пораженные коронавирусом легкие: решение найдено
Ранее сообщалось, что в России разрабатывается десять прототипов вакцин, включенных в перечень перспективных разработок Всемирной организации здравоохранения. Шесть из них разрабатываются ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, еще две - компанией "Биокард", одну готовит Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток, а еще одну COVID-вакцину на основе вируса растений (вирус табачной мозаики) разрабатывает МГУ им. М.В.Ломоносова.

Как пояснил Максютов, вакцины от COVID-19, разработанные научным центром "Вектор", отличаются по способу и схеме иммунизации, одну из вакцин можно закапывать в нос.

"Вакцины отличаются не только по своему функциональному началу, но и по способу и схеме иммунизации, так один из наших препаратов, он не идет по классической схеме введения внутримышечно, а схема введения интерназальная, то есть фактически он просто закапывается в нос", - пояснил специалист.

Он также добавил, что "Вектор" рассчитывает на то, что разработки можно будет применять и для защиты в том числе детского населения. Исследование вакцины от коронавируса на детях, если все пойдет по плану, может начаться в 2021 году.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Мишустин: РФ скоро отправит странам СНГ тесты на наличие COVID-19
Спасти пораженные коронавирусом легкие: решение найдено
Эксперимент доказал, что мытье рук снижает риск заражения коронавирусом


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Сочи готовится к открытию туристического сезона - фото
Конец твиттер-дипломатии: Трамп пригрозил закрыть Twitter в США
Президент США объявил войну Twitter - видео
Школьный календарь 2020-2021
Школьный календарь 2020-2021: все каникулы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться