Экспериментальная методика лечения от коронавируса: в чем она заключается

Наблюдения медиков свидетельствуют о том, что после сеансов ГБО улучшается общее самочувствие, уменьшается одышка и увеличивается содержание кислорода в крови.

КИШИНЕВ, 5 июн - Sputnik. Первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), стало НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы РФ.

По данным источника, 25 пациентам провели уже свыше сотни баросеансов.

"Задача процедуры — попытаться избежать перевода пациента на аппарат искусственной вентиляции легких. Сеансы ГБО проводятся в комплексе с другой терапией", — пояснил директор НИИ, член клинического комитета по борьбе с коронавирусной инфекцией Сергей Петриков.

Наблюдения медиков свидетельствуют о том, что после сеансов улучшается общее самочувствие, уменьшается одышка и увеличивается содержание кислорода в крови.

"Кроме того, гипербарический кислород усиливает действие противовирусной и антибактериальной терапии, а также снижает ее побочные эффекты. Все это способствует выздоровлению пациентов", — добавляется в сообщении.

Согласно последним данным оперативного штаба, общее количество инфицированных коронавирусом нового типа в России достигло 449 тысяч 834, больше 212 тысяч уже выздоровели, а 5,5 тысячи погибли на фоне осложнений.

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