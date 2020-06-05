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Сотрудница медицинского стационара. Архивное фото

Экспериментальная методика лечения от коронавируса: в чем она заключается

© Sputnik / Press Service of the Moscow Department of Health
Наука и технологии
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1276)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20200605/30486562/Eksperimentalnaya-metodika-lecheniya-ot-koronavirusa-v-chem-ona-zaklyuchaetsya.html

Наблюдения медиков свидетельствуют о том, что после сеансов ГБО улучшается общее самочувствие, уменьшается одышка и увеличивается содержание кислорода в крови.

КИШИНЕВ, 5 июн - Sputnik. Первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), стало НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы РФ.

Добровольцы прошли осмотр перед испытанием вакцины от коронавируса на людях
© Ruptly
Добровольцы прошли осмотр перед испытанием вакцины от коронавируса на людях
По данным источника, 25 пациентам провели уже свыше сотни баросеансов.

"Задача процедуры — попытаться избежать перевода пациента на аппарат искусственной вентиляции легких. Сеансы ГБО проводятся в комплексе с другой терапией", — пояснил директор НИИ, член клинического комитета по борьбе с коронавирусной инфекцией Сергей Петриков.

Наблюдения медиков свидетельствуют о том, что после сеансов улучшается общее самочувствие, уменьшается одышка и увеличивается содержание кислорода в крови.

"Кроме того, гипербарический кислород усиливает действие противовирусной и антибактериальной терапии, а также снижает ее побочные эффекты. Все это способствует выздоровлению пациентов", — добавляется в сообщении.

Согласно последним данным оперативного штаба, общее количество инфицированных коронавирусом нового типа в России достигло 449 тысяч 834, больше 212 тысяч уже выздоровели, а 5,5 тысячи погибли на фоне осложнений.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1276)

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