В России зарегистрировали препарат для лечения осложнений от коронавируса

КИШИНЕВ, 6 июн - Sputnik.Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало препарат для лечения осложнений COVID-19 "Илсира" (Левилимаб) российской биотехнологической компании Biocad. Как пишет РИА Новости, это указано в данных Государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения.

Как поясняли ранее в Biocad, компания получает госрегистрацию на препарат в специальном режиме, так как механизм действия активного вещества препарата связан с цитокиновым штормом - опасной для жизни реакцией иммунной системы, встречающейся у пациентов с COVID-19. Изначально препарат разрабатывался для лечения ревматоидного артрита.

Сейчас клинические исследования третьей фазы продолжаются для подтверждения эффективности лекарства именно при осложнениях на фоне коронавирусной инфекции. Уточняется, что это необходимо для получения постоянного регистрационного удостоверения. В конце мая в компании сообщали, что к испытаниям подключены 13 медицинских центров, и врачи отмечают положительную динамику у пациентов с коронавирусом, у которых болезнь протекает в состоянии средней тяжести.

Применение "Илсиры" возможно только в условиях стационара, отмечается в инструкции к препарату.