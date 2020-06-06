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Лаборатория. Архивное фото

В России зарегистрировали препарат для лечения осложнений от коронавируса

© Sputnik / Pavel Lisitsin
Наука и технологии
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (1286)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20200606/30499194/russia-zaregistrirovali-preparat-dlya-lecheniya-oslozhneniy-ot-covid19.html

Показаниями к применению препарата являются угрожающий жизни острый респираторный дистресс-синдром, сопровождающийся повышенным высвобождением цитокинов.

КИШИНЕВ, 6 июн - Sputnik.Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало препарат для лечения осложнений COVID-19 "Илсира" (Левилимаб) российской биотехнологической компании Biocad. Как пишет РИА Новости, это указано в данных Государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения.

Медицинский работник
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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Как поясняли ранее в Biocad, компания получает госрегистрацию на препарат в специальном режиме, так как механизм действия активного вещества препарата связан с цитокиновым штормом - опасной для жизни реакцией иммунной системы, встречающейся у пациентов с COVID-19. Изначально препарат разрабатывался для лечения ревматоидного артрита.

Сейчас клинические исследования третьей фазы продолжаются для подтверждения эффективности лекарства именно при осложнениях на фоне коронавирусной инфекции. Уточняется, что это необходимо для получения постоянного регистрационного удостоверения. В конце мая в компании сообщали, что к испытаниям подключены 13 медицинских центров, и врачи отмечают положительную динамику у пациентов с коронавирусом, у которых болезнь протекает в состоянии средней тяжести.

Применение "Илсиры" возможно только в условиях стационара, отмечается в инструкции к препарату.

"Показания к применению: угрожающий жизни острый респираторный дистресс-синдром, сопровождающийся повышенным высвобождением цитокинов", - говорится в реестре.

Сотрудница медицинского стационара. Архивное фото
© Sputnik / Press Service of the Moscow Department of Health
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Согласно последним временным методическим рекомендациям о профилактике, диагностике и лечению COVID-19 Минздрава России, для лечения цитокинового шторма при COVID-19 применяются блокаторы интерлейкина-6 (ИЛ-6) - моноклональные антитела к ИЛ-6 рецептору. "Илсира" (Левилимаб) - это российский оригинальный ингибитор интерлейкина-6.

Препарат противопоказан детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, а также пациентам с тяжелой печеночной недостаточностью и с бактериальными инфекциями в острой фазе, включая туберкулез.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1286)

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