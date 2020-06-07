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Смартфон. Архивное фото

Специалист объяснил, следует ли устанавливать антивирус на смартфон

© CC0 / Pixabay / Pexels
Наука и технологии
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20200607/30504104/spetsialist-obyasnil-sleduet-li-ustanavlivat-antivirus-na-smartfon.html

У пользователей есть выбор, какие приложения устанавливать на устройство - существуют, как бесплатные, так и платные программы.

КИШИНЕВ, 7 июн - Sputnik. Установить на смартфон антивирус прежде всего стоит, если устройство работает на ОС Android, разработанной Google. В отличие от iOS, данная система более подвержена хакерским атакам, утверждает IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский, которого цитирует агентство "Прайм".

"Это открытая операционная система. Ей пользуются все производители смартфонов, кроме Apple. Корпорация из США постепенно теряет долю рынка смартфонов, и все больше устройств в мире работает на Android. Это дает больше возможностей для деятельности хакеров и мошенников и, соответственно, больше работы у разработчиков антивирусов", — отметил специалист.

Хакер
© CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
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Несмотря на то что сама компания Google выпускает свой антивирус и в браузере Google Chrome есть встроенная защита, причем как для смартфонов, так и для других устройств, здесь однозначно не будет лишним подумать об установке дополнительной антивирусной программы.

"Если говорить о бесплатных программах, то наибольшей популярностью пользуется Avast и большинство отзывов о ней позитивные. Среди платных систем стоит обратить внимание на Eset NOD и Kaspersky. Причем вторая из указанных выпускает пакеты для компьютеров-ноутбуков и смартфонов, которые обходятся несколько дешевле, чем при покупке по отдельности", — советует эксперт.

Что касается защиты от финансовых потерь, то подход у двух конкурирующих ОС в целом одинаковый, отмечает эксперт.

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