Специалист объяснил, следует ли устанавливать антивирус на смартфон

У пользователей есть выбор, какие приложения устанавливать на устройство - существуют, как бесплатные, так и платные программы.

КИШИНЕВ, 7 июн - Sputnik. Установить на смартфон антивирус прежде всего стоит, если устройство работает на ОС Android, разработанной Google. В отличие от iOS, данная система более подвержена хакерским атакам, утверждает IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский, которого цитирует агентство "Прайм".

"Это открытая операционная система. Ей пользуются все производители смартфонов, кроме Apple. Корпорация из США постепенно теряет долю рынка смартфонов, и все больше устройств в мире работает на Android. Это дает больше возможностей для деятельности хакеров и мошенников и, соответственно, больше работы у разработчиков антивирусов", — отметил специалист.

Несмотря на то что сама компания Google выпускает свой антивирус и в браузере Google Chrome есть встроенная защита, причем как для смартфонов, так и для других устройств, здесь однозначно не будет лишним подумать об установке дополнительной антивирусной программы.

"Если говорить о бесплатных программах, то наибольшей популярностью пользуется Avast и большинство отзывов о ней позитивные. Среди платных систем стоит обратить внимание на Eset NOD и Kaspersky. Причем вторая из указанных выпускает пакеты для компьютеров-ноутбуков и смартфонов, которые обходятся несколько дешевле, чем при покупке по отдельности", — советует эксперт.

Что касается защиты от финансовых потерь, то подход у двух конкурирующих ОС в целом одинаковый, отмечает эксперт.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova