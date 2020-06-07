21:24 07 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.48
  • USD17.39
  • RUB0.25
  • RON4.03
  • UAH0.65
Поиск
Шприц. Архивное фото

Создатель российского препарата для лечения COVID-19 назвал его особенности

© Sputnik / Николай Хижняк
Наука и технологии
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1301)
331 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20200607/30505713/sozdatel-rossiyskogo-preparata-dlya-lecheniya-covid19-nazval-ego-osobennosti.html

Препарат создавался специально для лечения ревматоидного артрита, но, так как в мире есть опыт использования подобного типа средств для лечения пациентов с COVID-19, его перепозиционировали и начали клинические испытания.

КИШИНЕВ, 7 июн - Sputnik. Генеральный директор российской биотехнологической компании BIOCAD Дмитрий Морозов рассказал в интервью RT об особенностях применения препарата "Левилимаб" для лечения осложнений коронавирусной инфекции.

Российский препарат против COVID-19 могут поставлять за рубеж>>>

Лаборатория. Архивное фото
© Sputnik / Pavel Lisitsin
В России зарегистрировали препарат для лечения осложнений от коронавируса
Ранее Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало препарат для лечения осложнений COVID-19 "Илсира" (Левилимаб).  Как поясняли в компании, она получает госрегистрацию на препарат в специальном режиме, так как механизм действия активного вещества препарата связан с цитокиновым штормом - опасной для жизни реакцией иммунной системы, встречающейся у пациентов с COVID-19. Изначально препарат разрабатывался для лечения ревматоидного артрита.

"Препарат создавался специально для лечения ревматоидного артрита, но, так как в мире есть опыт использования подобного типа препаратов для лечения пациентов с COVID-19, мы его перепозиционировали туда и начали клинические испытания", — пояснил Морозов.

По его словам, препарат предназначен для подкожного введения, а в пачке есть два шприца. Таким образом, медики либо "ставят два шприца одновременно, либо с определенной задержкой", после этого "человек уходит на наблюдение" и "через десять дней выписывается".

"Это полностью оригинальная разработка, полностью молекулы сделаны в нашей компании, это не копия, не дженерик и не аналог, это оригинальный препарат, оригинальные молекулы", — рассказал Морозов.

Емкость с антигеном с меткой в лаборатории
© Sputnik / Evgeny Byatov
Российская вакцина от COVID-19: клинические испытания и возможность закапать в нос
В рамках клинических испытаний, по словам руководителя компании-разработчика, специалисты начали взаимодействовать с Центральной клинической больницей Управделами президента России. Так, врачи предложили применять препарат для профилактики осложнений коронавирусной инфекции, происходящих в виде цитокинового шторма.

"Наши коллеги разработали собственный режим применения этого препарата и начали его применять, исходя из клинической картины. Как только они видят, что у человека есть небольшая одышка или иные признаки заболевания COVID-19, которые могут перерасти в отягчающие состояния, они его начинают применять на опережение", — пояснил Морозов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1301)

По теме

В России началось массовое производство сверхточного теста на коронавирус
Экспериментальная методика лечения от коронавируса: в чем она заключается
Россия увеличила производство препаратов для лечения коронавируса


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Самые яркие фото недели: 30 мая - 5 июня
Учения Шредингера: Защитник Европы состоится, но в урезанном виде и только с участием Польши
Учения "Защитник Европы" проходят, но в урезанном формате - видео
Республика Молдова и Европейский союз
Республика Молдова и Европейский союз — реальность в цифрах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться