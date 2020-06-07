Создатель российского препарата для лечения COVID-19 назвал его особенности

Препарат создавался специально для лечения ревматоидного артрита, но, так как в мире есть опыт использования подобного типа средств для лечения пациентов с COVID-19, его перепозиционировали и начали клинические испытания.

КИШИНЕВ, 7 июн - Sputnik. Генеральный директор российской биотехнологической компании BIOCAD Дмитрий Морозов рассказал в интервью RT об особенностях применения препарата "Левилимаб" для лечения осложнений коронавирусной инфекции.

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Ранее Министерство здравоохранения РФдля лечения осложнений COVID-19 "Илсира" (Левилимаб). Как поясняли в компании, она получает госрегистрацию на препарат в специальном режиме, так как механизм действия активного вещества препарата связан с цитокиновым штормом - опасной для жизни реакцией иммунной системы, встречающейся у пациентов с COVID-19. Изначально препарат разрабатывался для лечения ревматоидного артрита.

"Препарат создавался специально для лечения ревматоидного артрита, но, так как в мире есть опыт использования подобного типа препаратов для лечения пациентов с COVID-19, мы его перепозиционировали туда и начали клинические испытания", — пояснил Морозов.

По его словам, препарат предназначен для подкожного введения, а в пачке есть два шприца. Таким образом, медики либо "ставят два шприца одновременно, либо с определенной задержкой", после этого "человек уходит на наблюдение" и "через десять дней выписывается".

"Это полностью оригинальная разработка, полностью молекулы сделаны в нашей компании, это не копия, не дженерик и не аналог, это оригинальный препарат, оригинальные молекулы", — рассказал Морозов.

В рамках клинических испытаний, по словам руководителя компании-разработчика, специалисты начали взаимодействовать с Центральной клинической больницей Управделами президента России. Так, врачи предложили применять препарат для профилактики осложнений коронавирусной инфекции, происходящих в виде цитокинового шторма.

"Наши коллеги разработали собственный режим применения этого препарата и начали его применять, исходя из клинической картины. Как только они видят, что у человека есть небольшая одышка или иные признаки заболевания COVID-19, которые могут перерасти в отягчающие состояния, они его начинают применять на опережение", — пояснил Морозов.

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