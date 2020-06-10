Две группы добровольцев сформированы для испытаний вакцины от COVID-19

Все участники предварительно проходят медицинское обследование. Добровольцев допустят к испытаниям только после получения медицинских заключений специалистов о соответствии их здоровья всем необходимым требованиям.

КИШИНЕВ, 10 июн - Sputnik. Две группы добровольцев сформированы для клинических испытаний вакцины от новой коронавирусной инфекции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

"Для участия в клинических исследованиях разработанной вакцины от COVID-19 отобраны две группы добровольцев. В первую группу отобраны добровольно изъявившие желание участвовать в испытаниях военнослужащие (офицеры, прапорщики, военнослужащие по контракту). В состав второй группы вошли добровольцы – гражданские лица", - сказано в заявлении оборонного ведомства.

Так, все участники предварительно проходят медицинское обследование. Добровольцев допустят к испытаниям только после получения медицинских заключений специалистов о соответствии их здоровья всем необходимым требованиям.

Военнослужащие-добровольцы принимают участие в клиническом исследовании препарата, специально разработанного для профилактики и лечения заболеваний, полученных в результате воздействия неблагоприятных биологических факторов и в условиях неблагоприятной эпидемобстановки на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции.

Как уточнили в Минобороны, 50 военных добровольцев, в том числе 10 медработников, 4 и 9 июня были помещены на 14-дневную изоляцию в ходе подготовки к клиническим испытаниям вакцины от COVID-19.

"Изоляция проводится перед началом вакцинации с целью исключения возможности занесения инфекции участникам эксперимента и медицинскому персоналу", - говорится в сообщении.

В то же время группа гражданских добровольцев, изъявивших желание принять участие в клинических исследованиях, также размещается в Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко.

Уточняется, что состояние всех добровольцев будет ежедневно контролироваться врачами ГВКГ. Им будут измерять артериальное давление, пульс, термометрию, изучать ряд других специальных показателей.

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