Ховербайк высоту набрал, но потом что-то пошло не так: видео с испытаний

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Зритель может увидеть, как пилот поднимает машину в воздух, а затем начинает балансировать на ней. Затем от аппарата отваливается деталь.

Компания Hoversurf отметила, что испытатель упал с высоты 30 метров из-за отказа барометра. Он не пострадал.

Новая модель ховербайка — летающего мотоцикла Scorpion-3, была представлена на стенде полиции Дубая на выставке GITEX в 2017 году. Машина может перевозить человека или управляться дистанционно.

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