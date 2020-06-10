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Летающий мотоцикл. Архивное фото.

Ховербайк высоту набрал, но потом что-то пошло не так: видео с испытаний

Пресс-служба концерна "Калашников"
Наука и технологии
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26 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20200610/30531787/hoverbike-vysotu-nabral-no-potom-chto-to-poshlo-ne-tak-video-s-ispytaniy.html

Кадры, запечатлевшие инцидент при опробовании новой модели летающего мотоцикла, опубликовала в своем YouTube-канале компания-производитель.

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Зритель может увидеть, как пилот поднимает машину в воздух, а затем начинает балансировать на ней. Затем от аппарата отваливается деталь.

Компания Hoversurf отметила, что испытатель упал с высоты 30 метров из-за отказа барометра. Он не пострадал.

Новая модель ховербайка — летающего мотоцикла Scorpion-3, была представлена на стенде полиции Дубая на выставке GITEX в 2017 году. Машина может перевозить человека или управляться дистанционно.

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