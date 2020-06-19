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Павел Дуров

Павел Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России

© AFP 2020 / Steve Jennings
Наука и технологии
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20200619/30633703/durov-telegram-razblokirovka.html

Он подчеркнул, что принцип сохранности личных данных остается неизменным: право на конфиденциальность и тайну личной переписки остается фундаментальным принципом мессенджера во всех странах.

КИШИНЕВ, 19 июн - Sputnik. Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что в результате разблокировки его детища Роскомнадзором вырастет скорость работы мобильных приложений на территории России, при этом принцип сохранности личных данных в Telegram останется неизменным.

В четверг, 18 июня, Роскомнадзор снял требования по ограничению доступа к Telegram. Решение было принято по согласованию с Генеральной прокуратурой. В начале месяца Дуров заявил, что его команда усовершенствовала методы обнаружения и удаления "экстремистской пропаганды".

"Должна вырасти стабильность и скорость работы мобильных приложений Telegram на территории России. Также станут доступны без VPN прямые веб-ссылки на каналы и сервисы Telegram, что приведет к росту числа участников каналов и чатов", - написал Дуров на своем канале в Telegram.

Он подчеркнул, что право на конфиденциальность и тайну личной переписки остается фундаментальным принципом мессенджера во всех странах.

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"Думаю, что разблокировка станет хорошим сигналом для IT-предпринимателей и инвесторов. Подобные действия российских властей в этом и других направлениях внушают оптимизм. Надеюсь, что положительный тренд будет сохранен, и Россия сможет реализовать свой потенциал в цифровой сфере", - добавил Дуров.

 Telegram был заблокирован на территории России весной 2018 года. Поводом стал отказ администрации мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования. 

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