НАСА показало, как менялось Солнце в течение десятилетия - видео

На кадрах запечатлены рост и падение активности Солнца, которые происходят в рамках 11-летнего цикла.

КИШИНЕВ, 27 июн - Sputnik. В течение десяти лет аппараты сделали 425 миллионов снимков Солнца на длине волны 17,1 нанометра. Именно они вошли в видео, которое опубликовало НАСА.

Сообщается, что за десятилетие астронавты собрали более двадцати миллионов гигабайт данных, которые показывают состояние солнечной короны.

На кадрах запечатлены рост и падение активности Солнца, которые происходят в рамках 11-летнего цикла. Кроме того, можно заметить и темные снимки. Они были сделаны в тот момент, когда оптику обсерватории солнечной динамики затмевала Земля или Луна.

Сам ролик длится порядка часа.

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