21:59 27 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.42
  • USD17.32
  • RUB0.25
  • RON4.01
  • UAH0.65
Поиск
Восхождение солнца над землей в открытом космосе

НАСА показало, как менялось Солнце в течение десятилетия - видео

© CC0 / Pixabay / qimono
Наука и технологии
Получить короткую ссылку
104 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20200627/30745686/nasa-pokazalo-kak-menyalos-solntse-v-techenie-desyatiletiya-video.html

На кадрах запечатлены рост и падение активности Солнца, которые происходят в рамках 11-летнего цикла.

КИШИНЕВ, 27 июн - Sputnik. В течение десяти лет аппараты сделали 425 миллионов снимков Солнца на длине волны 17,1 нанометра. Именно они вошли в видео, которое опубликовало НАСА.

Сообщается, что за десятилетие астронавты собрали более двадцати миллионов гигабайт данных, которые показывают состояние солнечной короны.

На кадрах запечатлены рост и падение активности Солнца, которые происходят в рамках 11-летнего цикла. Кроме того, можно заметить и темные снимки. Они были сделаны в тот момент, когда оптику обсерватории солнечной динамики затмевала Земля или Луна.

Сам ролик длится порядка часа.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Как выглядят из космоса последствия коронавируса в городах - фото
О чем рассказывает космос: майские новости в фотографиях
Впервые в истории в открытый космос вышел женский экипаж МКС - фото


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Акробат Ramon Kathriner выполняет трюк «Колесо смерти» в швейцарских Альпах
Тысячи метров над Землей: шоу акробатов в швейцарских Альпах - фото
Кто, если не мы: добровольцы об испытаниях вакцины от коронавируса
Добровольцы рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса - видео
Рост экспорта вин в 2019 г. по сравнению с 2018 г.
Экспорт молдавских вин: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться