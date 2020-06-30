Несколько групп работают над вакцинами нового поколения. В общей сложности, это свыше сотни сотрудников.

КИШИНЕВ, 30 июн - Sputnik. Три российских прототипа вакцины от коронавируса успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ. Об этом в интервью РИА Новости заявил гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов.

"В настоящее время три прототипа вакцины против заболевания COVID-19 успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ. Это наиболее продвинутые с точки зрения полученных результатов препараты", - отметил специалист.

Как уточнил Максютов, в центре несколько групп работают над вакцинами нового поколения. В общей сложности, это свыше сотни сотрудников.

"Самое главное – обеспечение защиты от болезни у тех, кто будет вакцинирован. Создать безопасный препарат, способный сформировать эту защиту – это и есть самая большая сложность", - пояснил гендиректор "Вектора".

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала центр "Вектор" одними из лидеров по созданию вакцины от коронавируса.

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