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Сотрудник научно-исследовательской лаборатории готовит препарат, архивное фото

Три российских прототипа вакцины от коронавируса успешно прошли испытания

© Sputnik / Максим Богодвид
Наука и технологии
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (1462)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20200630/30766073/tri-rossiyskikh-prototipa-vaktsiny-ot-coronavirusa-uspeshno-proshli-ispytaniya.html

Несколько групп работают над вакцинами нового поколения. В общей сложности, это свыше сотни сотрудников.

КИШИНЕВ, 30 июн - Sputnik. Три российских прототипа вакцины от коронавируса успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ. Об этом в интервью РИА Новости заявил гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов.

"В настоящее время три прототипа вакцины против заболевания COVID-19 успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ. Это наиболее продвинутые с точки зрения полученных результатов препараты", - отметил специалист.

Кто, если не мы: добровольцы об испытаниях вакцины от коронавируса
© Ruptly
Добровольцы рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
Как уточнил Максютов, в центре несколько групп работают над вакцинами нового поколения. В общей сложности, это свыше сотни сотрудников.

"Самое главное – обеспечение защиты от болезни у тех, кто будет вакцинирован. Создать безопасный препарат, способный сформировать эту защиту – это и есть самая большая сложность", - пояснил гендиректор "Вектора".

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала центр "Вектор" одними из лидеров по созданию вакцины от коронавируса.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1462)


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