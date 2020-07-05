Эксперт рассказал, как следят за людьми через приложения в смартфоне

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Какую опцию нужно отключать на телефоне, чтобы избежать нежелательной рекламы, рассказал эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко в диалоге с "Прайм".

"Приложения обмениваются информацией с рекламными предпочтениями пользователя, которые формируются исходя из информации из разных источников – и геолокация в их числе", - поделился эксперт.

Он рассказал, что геолокация позволяет различным приложениям, в том числе и социальным сетям, отслеживать ваше местонахождение, и передавать эту информацию партнерам.

Для того, чтобы избежать "слежки", необходимо проверять настройки приватности устройства, чтобы самому определять каким сервисам разрешается отслеживать местоположение, а каким – нет.

Гриценко добавил, что эта функция работает в постоянном режиме в большинстве социальных сетей и мессенджеров, в основном, для удобства пользователей.

"При этом стоит помнить, что если эта функция включена, то она постоянно работает в фоне, и Facebook, которому принадлежит популярный мессенджер, получает данные о вашей геолокации", — отметил эксперт.

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