ВОЗ интересно сотрудничество с Россией по созданию вакцины от COVID-19

В ВОЗ подчеркнули, что ждут результатов тестов лекарств от коронавируса, и, кроме этого, заинтересованы в российской вакцине.

КИШИНЕВ, 6 июл - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) хотела бы больше сотрудничества с Россией в рамках разработки лекарств и вакцин от COVID-19. Об этом сообщила РИА Новости главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

"Мы в курсе, что проводятся испытания авифавира. Проходят два или три теста лекарства, так что мы ждем результатов. Но, кроме этого, мы также заинтересованы в российской вакцине. У нас есть Тесты солидарности для разрабатывающихся вакцин, и мы были бы очень рады, если российские разработчики будут вовлечены в это, чтобы посмотреть, можем ли мы создать некое сотрудничество", - сказала она.

В настоящее время РФ не участвует в Тестах солидарности медицинских препаратов от COVID-19, проводимых Всемирной организацией здравоохранения. К тестам не присоединились также США, Великобритания, Китай и Франция.

Ранее гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов сообщил РИА Новости, что три прототипа вакцины от коронавирусной инфекции, разработанные в центре, успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ. Как уточнил Максютов, в центре несколько групп работают над вакцинами нового поколения. В общей сложности, это свыше сотни сотрудников.

"Самое главное – обеспечение защиты от болезни у тех, кто будет вакцинирован. Создать безопасный препарат, способный сформировать эту защиту – это и есть самая большая сложность", - пояснил гендиректор "Вектора".

Кроме того, в настоящее время проходит тестирование вакцина, созданная НИЦ имени Гамалеи и Минобороны.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, в мире выявлены уже более 11,4 миллиона случаев заражения, при этом выздоровели - 6,1 миллиона человек, почти 534 тысячи скончались.

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