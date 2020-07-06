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Утомленные солнцем: зарегистрировано усиление жары во всем мире

© Sputnik / Alexey Maishev
Наука и технологии
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20200706/30841756/jara-samaya-silnaya.html

Ученые подчеркивают, что результаты исследования свидетельствуют об ускорении глобального потепления. Кроме того, от усиления жары, в первую очередь, пострадают страны с неразвитой инфраструктурой.

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Во всех регионах Земли зафиксировано катастрофическое усиление жары, пишет журнал Nature Communications со ссылкой на исследование ученых Университета Нового Южного Уэльса в Австралии. 

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Специалисты выяснили, что по всей Земле происходит резкое увеличение частоты и силы волн жары.

Согласно расчетам экспертов, за все летние периоды последних 70 лет в Австралии кумулятивное тепло (сумма градусов выше нормы) составило дополнительные 80°С. В Сибири и Средиземноморье показатель отклонился минимум на 200°С.

Причем происходит не только увеличение частоты тепловых волн, но и ускорение тенденции.

Подчеркивается, что каждые 10 лет кумулятивное тепло возрастает примерно от 1°С до 4,5°С.

В таких регионах, как Ближний Восток, Африка и Южная Америка показатель подскакивает сразу на 10°С за десятилетие. Рост связан с продолжительностью жарких периодов.

Ученые подчеркивают, что результаты исследования свидетельствуют об ускорении глобального потепления. Кроме того, от усиления жары, в первую очередь, пострадают страны с неразвитой инфраструктурой.

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