В Минобороны РФ рассказали о состоянии тестирующих вакцину от COVID-19

Все добровольцы по-прежнему находятся под постоянным наблюдением медиков, обладающих опытом проведения клинических испытаний лекарственных препаратов, в том числе вакцин.

КИШИНЕВ, 7 июл - Sputnik. В Минобороны России сообщили, что спустя две недели состояние добровольцев, которые участвуют в испытаниях вакцины от коронавируса нового типа, созданной при участии оборонного ведомства РФ, стабильно хорошее.

"По прошествии двух недель с момента вакцинации состояние здоровья участников испытаний вакцины от коронавируса, проводимых Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, стабильно хорошее, осложнений или побочных реакций нет", - подчеркнули в ведомстве.

Все добровольцы по-прежнему находятся под постоянным наблюдением медиков, обладающих опытом проведения клинических испытаний лекарственных препаратов, в том числе вакцин. Добровольцев ежедневно осматривают и опрашивают, измеряют давление, пульс, температуру, проводят аускультацию и осмотр места введения препарата.

Кроме того, проводится весь спектр лабораторных и инструментальных исследований, предусмотренных протоколом испытаний и необходимых для изучения интенсивности гуморального иммунного ответа.

"На следующей неделе, на 21 сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы будет введен второй компонент вакцины. "Бустерный" вариант вакцинации предполагает дополнительное усиление защитных функций организма и увеличение продолжительности защиты в результате повторного введения препарата", - добавляется в сообщении.

В ВОЗ ранее подчеркнули, что ждут результатов тестов лекарств от коронавируса, и, кроме этого, заинтересованы в российской вакцине.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, при этом выздоровели - 6,3 миллиона человек, 538 тысяч скончались.

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