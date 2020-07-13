09:37 13 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.39
  • USD17.17
  • RUB0.24
  • RON4.01
  • UAH0.64
Поиск
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории готовит препарат, архивное фото

Подтверждена безопасность российской вакцины от коронавируса

© Sputnik / Максим Богодвид
Наука и технологии
Получить короткую ссылку
84 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20200713/30902615/podtverzhdena-bezopasnost-rossiyskoy-vaktsiny-ot-koronavirusa.html

Глава Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета отметил, что до начала клинических испытаний было проведено подробное обследование добровольцев, в том числе определено отсутствие антител к коронавирусу.

КИШИНЕВ, 13 июл - Sputnik. Клинические исследования подтвердили безопасность вакцины от коронавирусной инфекции. Испытания проводили в Сеченовском университете, сообщил глава Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев, пишет РИА Новости.

ВОЗ заинтересовалась российской вакциной от СOVID-19 - видео>>>

"На этом этапе была показана безопасность вакцины. Она подтверждена и соответствует безопасности тех вакцин, которые сейчас присутствуют на рынке",- рассказал Лукашев РИА Новости.

Министерство обороны России начало испытания вакцины от коронавируса на добровольцах
© Ruptly
Вакцина Минобороны России защитит от COVID-19 на два года
Руководитель Института обратил внимание на то, что до начала клинических испытаний было проведено подробное обследование добровольцев, в том числе определено отсутствие антител к коронавирусу. После этого их изолировали на 14 дней, чтобы не допустить инфицирования. На следующем этапе провели иммунизацию, а затем началось само исследование.

Добровольцы находились под постоянным наблюдением медиков, которые оценивали основные показатели, на сегодняшний день никаких проблем со здоровьем у них нет, пояснил Лукашев.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Испытания вакцины от COVID-19: в Минобороны РФ сообщили о состоянии участников
Три российских прототипа вакцины от коронавируса успешно прошли испытания
Добровольцы рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса - видео


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Мужчина рыбачит с пирса в Бейруте, Ливан
Невероятные картины из облаков, или Кто рисует там на небе - фото
Корабли Северного флота ушли в поход
Корабли Северного флота ушли в поход - видео
Политический туризм в парламенте Молдовы: кто из депутатов и куда ушел
"Политический туризм" в парламенте Молдовы — июль 2020 года

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться