Подтверждена безопасность российской вакцины от коронавируса

Глава Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета отметил, что до начала клинических испытаний было проведено подробное обследование добровольцев, в том числе определено отсутствие антител к коронавирусу.
КИШИНЕВ, 13 июл - Sputnik. Клинические исследования подтвердили безопасность вакцины от коронавирусной инфекции. Испытания проводили в Сеченовском университете, сообщил глава Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев, пишет РИА Новости.
Руководитель Института обратил внимание на то, что до начала клинических испытаний было проведено подробное обследование добровольцев, в том числе определено отсутствие антител к коронавирусу. После этого их изолировали на 14 дней, чтобы не допустить инфицирования. На следующем этапе провели иммунизацию, а затем началось само исследование.
Добровольцы находились под постоянным наблюдением медиков, которые оценивали основные показатели, на сегодняшний день никаких проблем со здоровьем у них нет, пояснил Лукашев.
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