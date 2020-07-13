Подтверждена безопасность российской вакцины от коронавируса

Глава Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета отметил, что до начала клинических испытаний было проведено подробное обследование добровольцев, в том числе определено отсутствие антител к коронавирусу.

КИШИНЕВ, 13 июл - Sputnik. Клинические исследования подтвердили безопасность вакцины от коронавирусной инфекции. Испытания проводили в Сеченовском университете, сообщил глава Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев, пишет РИА Новости.

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"На этом этапе была показана безопасность вакцины. Она подтверждена и соответствует безопасности тех вакцин, которые сейчас присутствуют на рынке",- рассказал Лукашев РИА Новости.

Руководитель Института обратил внимание на то, что до начала клинических испытаний было проведено подробное обследование добровольцев, в том числе определено отсутствие антител к коронавирусу. После этого их изолировали на 14 дней, чтобы не допустить инфицирования. На следующем этапе провели иммунизацию, а затем началось само исследование.

Добровольцы находились под постоянным наблюдением медиков, которые оценивали основные показатели, на сегодняшний день никаких проблем со здоровьем у них нет, пояснил Лукашев.

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