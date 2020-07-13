Российскую вакцину от коронавируса надеются начать производить в сентябре

В институте Гамалеи сообщили, что пока идут переговоры с частными фирмами о том, как быстро можно передать им и технологию, и все необходимые компоненты для производства вакцины.

КИШИНЕВ, 13 июл - Sputnik. В институте Гамалеи выразили надежду, что частные компании начнут производство вакцины от коронавирусной инфекции в начале-середине сентября. Об этом сообщил РИА Новости директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Как уточнил собеседник, в настоящее время ведутся переговоры с частными фирмами о том, как в короткие сроки можно передать им и технологию, и все необходимые компоненты для производства вакцины.

"Чтобы они стартовали начиная с 1 сентября, допустим, или с середины сентября. А у них возможности по выпуску данной вакцины на порядок, а то и на два порядка больше", - отметил Гинцбург.

Глава центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи обратил внимание на то, что параллельно прорабатывается возможность формирования логистических цепочек, позволяющих от производителя доставлять вакцину медицинским учреждениям.

При этом в институте надеются, что прививку от коронавируса россиянам в медучреждениях будут делать бесплатно, а купить ее в аптеке в ближайшее время, скорее всего, будет нельзя.

Испытания вакцины начались 18 июня. Девяти участникам эксперимента был введен один компонент вакцины, еще девяти - второй. 23 июня вакцина была введена еще двадцати добровольцам. Эта группа участников эксперимента получит препарат в бустерном варианте - через три недели им по показаниям будет введен второй компонент вакцины. Клинические исследования планируется завершить до конца июля.

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Заведующая терапевтическим отделением Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Светлана Волчихина заявила, что вторую группу добровольцев, на которых испытывают вакцину от коронавируса в филиале госпиталя имени Бурденко, выпишут через неделю.

Ранее Всемирная организация здравоохранения выразила заинтересованность российской вакциной от СOVID-19.

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