Российскую вакцину от коронавируса надеются начать производить в сентябре

КИШИНЕВ, 13 июл - Sputnik. В институте Гамалеи выразили надежду, что частные компании начнут производство вакцины от коронавирусной инфекции в начале-середине сентября. Об этом сообщил РИА Новости директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Как уточнил собеседник, в настоящее время ведутся переговоры с частными фирмами о том, как в короткие сроки можно передать им и технологию, и все необходимые компоненты для производства вакцины.
"Чтобы они стартовали начиная с 1 сентября, допустим, или с середины сентября. А у них возможности по выпуску данной вакцины на порядок, а то и на два порядка больше", - отметил Гинцбург.
Глава центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи обратил внимание на то, что параллельно прорабатывается возможность формирования логистических цепочек, позволяющих от производителя доставлять вакцину медицинским учреждениям.
Испытания вакцины начались 18 июня. Девяти участникам эксперимента был введен один компонент вакцины, еще девяти - второй. 23 июня вакцина была введена еще двадцати добровольцам. Эта группа участников эксперимента получит препарат в бустерном варианте - через три недели им по показаниям будет введен второй компонент вакцины. Клинические исследования планируется завершить до конца июля.
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Заведующая терапевтическим отделением Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Светлана Волчихина заявила, что вторую группу добровольцев, на которых испытывают вакцину от коронавируса в филиале госпиталя имени Бурденко, выпишут через неделю.
Ранее Всемирная организация здравоохранения выразила заинтересованность российской вакциной от СOVID-19.
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