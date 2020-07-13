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Для полетов к другим планетам: в России создают ядерный космический двигатель

© Photo : ESA/Hubble & NASA, A. Adamo et al.
Наука и технологии
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https://ru.sputnik.md/world_technologies/20200713/30919389/Dlya-poletov-k-drugim-planetam-v-Rossii-sozdayut-yadernyy-kosmicheskiy-dvigatel.html

Глава Роскосмоса" Дмитрий Рогозин отметил, что такие разработки - это шаг к развитию ядерной космической энергетики

 КИШИНЕВ, 13 июл - Sputnik. Ядерный двигатель для полетов космических кораблей за пределы Солнечной системы разрабатывают российские специалисты. Об этом заявил в понедельник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

© Sputnik / Brian Smith
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"И только такого рода мощный потенциал двигателей, который дает возможность для работы ионного двигателя, только это позволит кораблю достичь планет Солнечной системы, а может, быть, в будущем, вырваться за пределы солнечной системы", - сказал он в интервью радио "Комсомольская правда".

Рогозин отметил, что на традиционных химических двигателях – кислород-керосиновых или водородных – нельзя будет улететь к далеким планетам.

"Это путь к развитию ядерной космической энергетики", - добавил Рогозин.

По его словам, в настоящее время специалисты "Роскосмоса" создают транспортно-энергетический модуль на основе ядерной установки. Комплекс для подготовки спутников с подобными модулями планируется построить на космодроме "Восточный" к 2030 году.

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