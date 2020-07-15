Российские ученые смогли получить нейтрализующие коронавирус антитела

Исследователи утверждают, что полученные материалы дадут возможность исследовать особенности защитного иммунитета при коронавирусе и будут востребованы при совершенствовании вакцин.

КИШИНЕВ, 15 июл - Sputnik. Специалисты Института молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения РАН стали первыми в РФ, кому удалось получить антитела, способные нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2, заявила РИА Новости советник по перспективным проектам главы СО РАН Ольга Дорохова.

"Для этого были использованы образцы крови переболевших COVID-19 доноров и уникальная технология сортировки единичных B-лимфоцитов", — пояснила Дорохова.

Как уточнила советник, данные антитела могут блокировать взаимодействие вируса и мембранного белка АСЕ2 и не давать им попадать в клетки человека. Последующая работа по этому вопросу поможет создать препараты для специфической терапии и профилактики коронавирусного заболевания.

"Полученные материалы также позволят исследовать особенности защитного иммунитета при коронавирусной инфекции и будут востребованы при совершенствовании вакцин", — добавила Дорохова.

Лаборатория иммуногенетики ИМКБ СО РАН под руководством доктора биологических наук Александра Таранина занимается созданием средств молекулярной диагностики и терапии заболеваний, функциональным анализом белков человека, а также реконструкцией молекулярной эволюции иммунной системы.

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В России 18 июня стартовали испытания вакцины от COVID-19. Девяти участникам эксперимента был введен один компонент вакцины, еще девяти - второй. 23 июня вакцина была введена еще двадцати добровольцам. Эта группа участников эксперимента получит препарат в бустерном варианте - через три недели им по показаниям введен второй компонент вакцины. Клинические исследования планируется завершить до конца июля.

В свою очередь, клинические исследования в Сеченовском университете подтвердили безопасность российской вакцины от коронавирусной инфекции.

А в институте Гамалеи ранее выразили надежду, что частные компании начнут производство вакцины от COVID-19 в начале-середине сентября.

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