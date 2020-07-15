Российские ученые смогли получить нейтрализующие коронавирус антитела

КИШИНЕВ, 15 июл - Sputnik. Специалисты Института молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения РАН стали первыми в РФ, кому удалось получить антитела, способные нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2, заявила РИА Новости советник по перспективным проектам главы СО РАН Ольга Дорохова.
Как уточнила советник, данные антитела могут блокировать взаимодействие вируса и мембранного белка АСЕ2 и не давать им попадать в клетки человека. Последующая работа по этому вопросу поможет создать препараты для специфической терапии и профилактики коронавирусного заболевания.
"Полученные материалы также позволят исследовать особенности защитного иммунитета при коронавирусной инфекции и будут востребованы при совершенствовании вакцин", — добавила Дорохова.
Лаборатория иммуногенетики ИМКБ СО РАН под руководством доктора биологических наук Александра Таранина занимается созданием средств молекулярной диагностики и терапии заболеваний, функциональным анализом белков человека, а также реконструкцией молекулярной эволюции иммунной системы.
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В свою очередь, клинические исследования в Сеченовском университете подтвердили безопасность российской вакцины от коронавирусной инфекции.
А в институте Гамалеи ранее выразили надежду, что частные компании начнут производство вакцины от COVID-19 в начале-середине сентября.
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