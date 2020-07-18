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Медицинский работник проводит тест на коронавирус

Ученые сообщили о новом симптоме коронавируса: он проявляется раньше других

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Наука и технологии
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1573)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20200718/30976618/uchenye-soobschili-o-novom-simptome-koronavirusa-on-proyavlyaetsya-ranshe-drugikh.html

Согласно данным исследования, еще один симптом проявлялся приблизительно за два дня до других признаков COVID-19.

КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. Еще один симптом, который может сигнализировать о наличии коронавирусной инфекции, выявили специалисты из Испании. Об этом говорится в статье журнала JAMA Dermatology.

В эксперименте участвовали более двух десятков человек в возрасте от 40 до 69 лет. Ученые нашли чуть менее, чем у трети пациентов (29%) сильную сыпь на слизистой оболочке в ротовой полости - энантему.

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Как говорят исследователи, этот симптом обнаруживали приблизительно за два дня до других признаков коронавирусной инфекции нового типа.

В настоящее время специалисты не доказали, широко ли распространен этот симптом у людей, заразившихся COVID-19. Сами исследования этого вопроса осложнены тем, что необходимо соблюдать требования техники безопасности при контакте с инфицированными. Так, есть сложности при осмотре ротовой полости пациентов.

Ранее ученые из США пришли к выводу, что отсутствие насморка, но в то же время потеря обоняния, является отличительной чертой коронавируса нового типа от обычной простуды.

При этом, на ранней стадии ключевой симптом, по которому заболевшему срочно следует провести тест на наличие COVID-19, - потеря обоняния при свободных носовых пазухах, то есть без заложенности носа.

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В конце прошлого года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 14,1 миллиона человек. Количество излечившихся приблизилось к 7,9 миллиона, а число скончавшихся на фоне осложнений - свыше 602 тысяч.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1573)

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