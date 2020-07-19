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Вакцинация. Архивное фото

Испытывающие вакцину от COVID-19 рассказали о состоянии перед выпиской

© Sputnik / Игорь Зарембо
Наука и технологии
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1578)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20200719/30986965/ispytyvayuschie-vaktsinu-ot-covid19-rasskazali-o-sostoyanii-pered-vypiskoy.html

Научно-практический центр интервенционной кардиоангиологии Сеченовского университета 15 июля выписал первую группу добровольцев, принявших участие в испытаниях вакцины от COVID-19. Вторая группа из 20 участников исследования должна быть выписана 20 июля.

КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. Состояние добровольцев, испытывающих вакцину от коронавируса нового типа, накануне выписки нормальное, у первой группы тоже все хорошо. Об этом заявил РИА Новости глава Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.

"Да, все в порядке, домой все хотят уже поскорее", - сказал он, подтвердив, что выписка добровольцев запланирована на понедельник.

Игорь Додон
© Photo : Miroslav Rotari.
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Также Тарасов, отвечая на вопрос, есть ли обращения от добровольцев из первой группы, какое у них состояние, отметил, что у них все хорошо" и обращений не было.

Научно-практический центр интервенционной кардиоангиологии Сеченовского университета 15 июля выписал первую группу добровольцев, которые приняли участие в испытаниях вакцины от коронавируса. В среду домой отправились 18 человек. Вторая группа из 20 участников исследования должна быть выписана 20 июля.

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Клинические испытания вакцины, которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, начались полтора месяца назад. Сначала специалисты Сеченовского университета провели тщательный отбор добровольцев возрастом от 18 до 60 лет, проверив на антитела к COVID-19 и отсутствие других, в том числе, респираторных заболеваний. Затем участники исследования прошли двухнедельную изоляцию, после чего их перевели в Научно-практический центр кардиоангиологии.

Вакцина от COVID-19.
© REUTERS / Dado Ruvic
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Девяти участникам эксперимента был введен один компонент вакцины, еще девяти - второй. 23 июня вакцина была введена еще двадцати добровольцам. Эта группа участников эксперимента получит препарат в бустерном варианте - через три недели им по показаниям введен второй компонент вакцины.

Клинические исследования в Сеченовском университете подтвердили безопасность российской вакцины от коронавирусной инфекции.

А в институте Гамалеи ранее выразили надежду, что частные компании начнут производство вакцины от COVID-19 в начале-середине сентября.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1578)

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