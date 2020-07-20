Вырабатывающиеся после вакцинации от COVID-19 антитела сохранятся надолго

Клинические исследования доказали эффективность российской вакцины от коронавируса нового типа, безопасность и хорошую переносимость человеком ее компонентов.

КИШИНЕВ, 20 июл - Sputnik. Высокий уровень антител, которые появляются в организме после введения вакцины от COVID-19, разработанной при участии министерства обороны России, сохранится надолго. Об этом сообщил в интервью газете "Красная звезда" руководитель 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.

Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи успешно завершило фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса COVID-19 с участием добровольцев на базе Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н.Бурденко. Утром 20 июля вторую группу из 20 добровольцев выписали из военного госпиталя.

"Возможности платформы, на которой до этого были разработаны две вакцины против лихорадки Эбола и вакцина против Ближневосточного респираторного синдрома, позволят длительно поддерживать защитный титр, вырабатываемый после иммунизации", - сказал Борисевич, говоря о вакцине, разработанной 48-м ЦНИИ совместно с центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Борисевич подчеркнул, что научные достижения и опыт сотрудников 48-го ЦНИИ ВС РФ помогли значительно сократить сроки совместной с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи доклинической оценки безопасности и эффективности вакцины от COVID-19.

"Уже сейчас имеющиеся данные анализов подтверждают, что в результате вакцинации у добровольцев выявлены необходимые антитела к коронавирусу, а компоненты вакцины безопасны и хорошо переносимы человеком", - сказал полковник медицинской службы.

В Минобороны РФ подчеркнули, что перед выпиской добровольцы в соответствии с протоколом исследования прошли итоговое обследование и сдали контрольные анализы крови.

"Имеющиеся результаты анализов однозначно показывают выработку у всех добровольцев иммунного ответа в результате вакцинации. Никаких побочных действий, осложнений или нежелательных реакций, жалоб на состояние здоровья со стороны добровольцев на момент выписки не выявлено", - говорится в сообщении оборонного ведомства РФ.

Накопленные в ходе клинических испытаний данные передадут в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи для "всесторонней оценки динамики и специфичности выработки иммунного ответа и подготовки к государственной регистрации вакцинного препарата".

В Минобороны также обратили внимание на то, что "для подтверждения достигнутого положительного эффекта, безопасности и переносимости вакцины все добровольцы на 42 сутки после первой вакцинации вновь пройдут контрольное обследование".

Разработкой вакцины в мире на данный момент занимаются сотни лабораторий. Из них около 140 находятся на доклинический фазе, проверяя действие вакцины на животных, около 20 перешли к клинической фазе испытания на людях, и три или четыре исследовательские группы из Китая и США уже сообщили о переходе к третьей фазе клинических испытаний на больших количествах людей. Результаты предыдущих фаз уже опубликованы в рецензируемых научных журналах.

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