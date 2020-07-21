Минобороны РФ: российская вакцина от коронавируса готова

Оценку результатов испытаний российской вакцины от коронавируса специалисты и ученые Национального исследовательского центра уже сделали.

КИШИНЕВ, 21 июл - Sputnik. Первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов заявил о том, что первая российская вакцина от коронавируса нового типа готова.

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В российском военном ведомстве 20 июля сообщили, что клинические испытания вакцины от коронавируса завершены, выписаны все добровольцы. Имеющиеся результаты анализов, как заявили в Минобороны РФ, однозначно показывают выработку у всех добровольцев иммунного ответа в результате вакцинации.

"Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова", - сказал Цаликов в интервью газете "Аргументы и факты".

В свою очередь, глава Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук также подтвердила, что иммунитет к COVID-19 выработался у всех добровольцев, испытывающих на себе вакцину в Сеченовском университете. Обычно он появляется уже через несколько дней после вакцинации, уточняет РИА Новости

Вторая группа добровольцев, испытывающих на себе вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, выписана 20 июля, а первую группу выписали 15 июля.

"У всех добровольцев иммунитет был… Это индивидуальная реакция на введение вакцины, но обычно это составляет несколько дней. Первая защита – буквально через несколько дней", - рассказала Смолярчук.

Специалист добавила, что через три недели, когда запускается реакция иммунной системы, наступает максимум с точки зрения защиты.

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