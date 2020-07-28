Сделано новое открытие о человеческом мозге

Израильские специалисты в ходе исследований доказали, что плотность нейронных связей в мозге человека и млекопитающих одинакова.

КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik. Человек не может похвастать каким-либо превосходством над остальными видами млекопитающих. К такому выводу пришли специалисты из Университета Тель-Авива, Ветеринарного института имени Кимрона и Израильского технологического института, которые провели уникальное исследование, изучив с помощью МРТ мозг около 130 видов млекопитающих — от человека до мыши, пишет Discover24.ru.

Как объяснил профессор Яниф Ассаф из Университета Тель-Авива, мозг млекопитающих состоит из двух полушарий, соединенных между собой нервными отростками — аксонами, — которые передают информацию. Для каждого отсканированного нами мозга мы измеряли четыре параметра: уровень связанности в каждом полушарии, связанность между полушариями и общая плотность нейронных связей.

"Мы обнаружили, что общая плотность нейронных связей одинакова у всех млекопитающих, больших и маленьких, включая человека. Другими словами: информация перемещается из одного места в другое через одинаковое количество синапсов", - отметил ученый.

Открытие израильских ученых опровергает устоявшееся представление о том, что критически важная для функционирования мозга плотность нейронных связей у человека выше, чем у животных. Раньше для многих ученых оно служило одним из объяснений когнитивного превосходства человека, но теперь, похоже, от этого представления придется отказаться.

При этом у исследуемых млекопитающих и человека наблюдались разные способы достижения одинаковой плотности. Причем различия наблюдались как в разных видах, так и среди них.

Авторы исследования уверены, что плотность нейронных связей, а следовательно и эффективность передачи информации, является ключевой эволюционной особенностью всех млекопитающих вне зависимости от размера и структуры мозга — так же, как например, наличие четырех конечностей.

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