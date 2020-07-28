13:53 28 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.78
  • USD16.87
  • RUB0.24
  • RON4.10
  • UAH0.61
Поиск
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона

Ой, а я вас вижу: Instagram уличили в слежке за пользователями

© Sputnik / Natalya Seliverstova
Наука и технологии
Получить короткую ссылку
71 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20200728/31089016/Oy-a--ya-vas-vizhu-Instagram-ulichili-v-slezhke-za-polzovatelyami-cherez-kameru.html

Пользователи соцсети заметили необычное поведение приложения в бета-версии для iOS 14 — оказалось, что у них автоматически включалась камера во время просмотра ленты новостей.

КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik. Пользователи социальных сетей обнаружили, что Instagram тайно включает камеру при просмотре ленты новостей, то есть в тот момент, когда ею не пользуются, сообщает The Verge. Странное поведение приложения было зафиксировано в бета-версии для iOS 14, уточняет издание.

© Sputnik / Valeriy Melnikov
В приложениях для iPhone произошел глобальный сбой из-за Facebook

Разработчики объяснили данную ситуацию ошибкой в приложении, над исправлением которой уже работают специалисты. Они заверили всех пользователей фотосервиса, что приложение включает фронтальную и заднюю камеры только тогда, когда пользователь сам этого хочет.

"Мы не получаем доступ к вашей камере, когда вы не используете ее напрямую, и контент не записывается", — пояснили в компании.

Любопытно, осенью прошлого года в "подглядках" была уличена социальная сеть Facebook, владеющая Instagram. Тогда пользователи также жаловались на непроизвольное включение камеры при просмотре контента в мобильном приложении.  Facebook также списала нетипичное поведение сервиса на "ошибку в системе".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Снимок нидерландского фотографа Teun Veldman.
Улыбка, задумчивость, шаловливость: конкурс Comedy Pet Photo Awards 2020
Преимущества обучения в Комратском государственном университете
Абитуриент-2020: преимущества обучения в Комратском госуниверситете
15 архитектурных объектов Олимпиады-80
15 архитектурных объектов Олимпиады-80

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться