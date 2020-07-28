Ой, а я вас вижу: Instagram уличили в слежке за пользователями

Пользователи соцсети заметили необычное поведение приложения в бета-версии для iOS 14 — оказалось, что у них автоматически включалась камера во время просмотра ленты новостей.

КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik. Пользователи социальных сетей обнаружили, что Instagram тайно включает камеру при просмотре ленты новостей, то есть в тот момент, когда ею не пользуются, сообщает The Verge. Странное поведение приложения было зафиксировано в бета-версии для iOS 14, уточняет издание.

Разработчики объяснили данную ситуацию ошибкой в приложении, над исправлением которой уже работают специалисты. Они заверили всех пользователей фотосервиса, что приложение включает фронтальную и заднюю камеры только тогда, когда пользователь сам этого хочет.

"Мы не получаем доступ к вашей камере, когда вы не используете ее напрямую, и контент не записывается", — пояснили в компании.

Любопытно, осенью прошлого года в "подглядках" была уличена социальная сеть Facebook, владеющая Instagram. Тогда пользователи также жаловались на непроизвольное включение камеры при просмотре контента в мобильном приложении. Facebook также списала нетипичное поведение сервиса на "ошибку в системе".

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