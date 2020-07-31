Apple смещает сроки: новые iPhone не выйдут ни в августе, ни в сентябре

Apple переносит релиз смартфона iPhone 12 на некоторое время из-за того, что в период пандеми достаточно тяжело производить и продавать новые аппараты.

КИШИНЕВ, 31 июл - Sputnik. Apple подтвердила, что планирует выпустить свои новые iPhone в этом году чуть позже обычного периода. Ранее эксперты прогнозировали, что из-за последствий пандемии COVID-19 в 2020 году производителю "айфонов" придется задержать производство новых моделей гаджетов.

Как сообщает издание The Verge, финансовый директор Apple Лука Маэстри заявил, что презентация планировалась в сентябре, но она не состоится в этом месяце.

"В этом году мы ожидаем, что поставки будут доступны на несколько недель позже", - сказал Маэстри в ходе телефонной конференции после объявления финансовых результатов.

Он не уточнил причину переноса старта продаж новой линейки смартфонов. По его словам, приблизительные сроки проведения мероприятия запланированы на октябрь.

Накануне Apple опубликовала финансовые показатели за третий квартал. Чистая прибыль компании увеличилась на 12% до 11,25 миллиарда долларов. Выручка выросла на 11% до 59,7 млрд долларов при прогнозе в 52 миллиарда.

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