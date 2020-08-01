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Сеть TikTok не намерена прекращать работу в США - видео

© Depositphotos / Josekube
Наука и технологии
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20200801/31138705/Set-TikTok-ne-namerena-prekraschat-rabotu-v-SShA-video.html

Представитель китайской социальной сети в США выступила с видеообращением, в котором поблагодарила американских пользователей.

КИШИНЕВ, 1 авг - Sputnik. Генеральный менеджер подразделения китайской социальной сети TikTok в США Ванесса Паппас заявила, что соцсеть намерена остаться в Соединённых Штатах надолго.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что запретит в США TikTok. Возможную блокировку сервиса власти США начали обсуждать на фоне ухудшения отношений с Китаем — компанию заподозрили в слежке за пользователями. В пятницу агентство Bloomberg, ссылаясь на свои  источники сообщило, что совершается сделка по приобретению TikTok.

"Мы не планируем никуда уходить... Мы здесь надолго", — заявила Паппас в видеообращении, опубликованном в Twitter.

Она поблагодарила "миллионы американцев", ежедневно использующих социальную сеть. Менеджер добавила, что в компании знают о многочисленной поддержке со стороны пользователей США.

Ранее руководство TikTok подчеркивало, что сеть никогда не передавала информацию властям КНР и не планирует делать это в будущем.

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