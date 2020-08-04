Эксперт объяснил, почему смартфон может заряжаться не полностью

Что делать, если ваш гаджет не может зарядиться до конца, рассказал глава АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

КИШИНЕВ, 4 авг - Sputnik. То, что смартфон не заряжается полностью, а лишь до 70-80%, связано с неполадками самого устройства либо провода зарядки. Кроме того, проблема может быть и в самой операционной системе. Выявить это может и сам владелец гаджет, но устранением неполадок, как правило, занимаются специалисты. Об этом сообщил агентству "Прайм" генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

"Если ваш гаджет не заряжается, то есть несколько потенциальных причин. Самая популярная – сломанный провод. Официальный провод зарядки, как правило, живет меньше, чем сам телефон. Может загнуться и прерваться контакт в проводе, может повредиться вилка, плата или повредиться разъем", — сказал он.

По его словам, бывает, что один и тот же провод заряжает один гаджет, а другой не заряжает.

Вторая причина – невозможность устройства принимать заряд из-за поврежденного зарядного проема. Такое возможно при деформации зарядного устройства в момент зарядки, или неверного изъятия зарядного устройства из гаджета. Это можно вычислить, подобрав несколько зарядных проводов.

Если же гаджет долго заряжается и быстро разряжается, то, скорее всего, это говорит о проблеме с аккумулятором.

Кроме того, проблемы с питанием могут возникнуть из-за проблем в операционной системе, вирусов и других сбоев.

Все эти проблемы помогут решить технические специалисты.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova