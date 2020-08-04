Стало известно, когда вакцину от COVID-19 испытают на детях

Для начала испытаний вакцины собирается пакет документов, привлечены педиатры - все бумаги предоставят в Минздрав, чтобы получить соответствующее разрешение.

КИШИНЕВ, 4 авг - Sputnik. Старт исследований российской вакцины от COVID-19 на детях запланирован на январь-февраль 2021 года. Об этом заявил РИА Новости глава Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Сейчас мы начали прорабатывать пакет документов, потому что никогда институт не проводил испытания на детях. <...> Педиатры знают эти особенности, и вместе с ними мы сейчас пишем пакет документов, которые представим в Минздрав, чтобы на детях можно было это проводить, но только после того, как мы закончим все исследования на взрослых", — пояснил Гинцбург.

Он уточнил, что тестирование стартует зимой, поскольку третья фаза испытаний вакцины от коронавируса нового типа на взрослых продлится порядка пяти месяцев. Планируется, что на этом этапе участниками станут примерно 2 000 пациентов.

Испытания российской вакцины от коронавируса

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил о высокой степени готовности двух российских вакцин, которых разрабатывают НИЦ им. Гамалеи и новосибирский научный центр "Вектор" Роспотребнадзора. Вакцину НИЦ им. Гамалеи испытали в Сеченовском университете и госпитале им. Бурденко на двух группах добровольцев. Испытания вакцины "Вектор" начались 28 июля.

Мурашко подчеркивал, что российские власти намерены запустить массовую вакцинацию в октябре. В первую очередь прививки будут делать представителям "особых групп", в частности медикам и учителям.

Специалисты разрабатывали препарат совместно с Минобороны. В конце июля из военного госпиталя выписали вторую группу из 20 добровольцев. Полученные в ходе исследований данные анализов подтвердили, что в результате вакцинации у добровольцев выявлены необходимые антитела к коронавирусу, а компоненты вакцины безопасны и хорошо переносимы человеком.

Москва также помогает странам СНГ с самого начала пандемии - отправляет врачей, лекарства и медицинское оборудование.

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