Маск считает реальными полеты на Марс - видео

Межпланетные полеты - успешный тест прототипа корабля, почти все предыдущие попытки были неудачными.

КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. Первый испытательный полет прототипа корабля Starship, над которым работает компания SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, прошел успешно. Об этом пишет специализированный портал space.com.

Запуск организовали 4 августа в деревне Бока-Чика в штате Техас. Прототип корабля Starship SN5 без экипажа поднялся в воздух на высоту 150 метров и приземлился после короткого испытательного полета.

"(Возможность полета на) Марс выглядит реальной", - написал Маск в Twitter после испытаний.

Как уточняет РИА Новости, испытания предыдущих прототипов кроме первого (Starhopper) были неудачными. В конце мая SN4 взорвался после утечки топлива, в апреле другой прототип - Starship SN3 - лопнул при наддуве жидким азотом. Маск объяснил это человеческим фактором.

В феврале еще один прототип - Starship SN1 - разорвался на части в ходе тестового наддува жидким азотом, а в ноябре 2019-го прототип Starship Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность.

SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova