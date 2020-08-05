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Марсоход Curiosity сделал селфи во время марсианской бури

Маск считает реальными полеты на Марс - видео

© Photo : NASA, JPL-Caltech
Наука и технологии
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20200805/31174639/musk-schitaet-realnymi-polety-na-mars-video.html

Межпланетные полеты - успешный тест прототипа корабля, почти все предыдущие попытки были неудачными.

КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. Первый испытательный полет прототипа корабля Starship, над которым работает компания SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, прошел успешно. Об этом пишет специализированный портал space.com.

Запуск организовали 4 августа в деревне Бока-Чика в штате Техас. Прототип корабля Starship SN5 без экипажа поднялся в воздух на высоту 150 метров и приземлился после короткого испытательного полета.

"(Возможность полета на) Марс выглядит реальной", - написал Маск в Twitter после испытаний.

Как уточняет РИА Новости, испытания предыдущих прототипов кроме первого (Starhopper) были неудачными. В конце мая SN4 взорвался после утечки топлива, в апреле другой прототип - Starship SN3 - лопнул при наддуве жидким азотом. Маск объяснил это человеческим фактором.

© Photo : NASA, JPL-Caltech
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В феврале еще один прототип - Starship SN1 - разорвался на части в ходе тестового наддува жидким азотом, а в ноябре 2019-го прототип Starship Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность.

SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.

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