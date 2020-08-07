Запатентован российский препарат от коронавируса: как он поможет пациентам

КИШИНЕВ, 7 авг - Sputnik. Российский препарат "Лейтрагин", который может предотвратить или смягчить осложнения от коронавирусной инфекции, зарегистрирован Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). Об этом говорится на сайте структуры.
Уточняется, что это полностью российская разработка, а ее уникальность - в том, что она ни в чем не повторяет зарубежный опыт.
"Это первый и единственный до сих пор в мире агонист дельта-опиоидных рецепторов, который вышел в практическую медицину", — говорится в сообщении.
Таким образом, на основе данного вещества и был создан препарат для лечения коронавирусной инфекции.
"В ходе исследований подтвердилось, что "лейтрагин" способен предотвратить или смягчить "цитокиновый шторм" – массивный выброс провоспалительных веществ, приводящий к развитию тяжелых респираторных и общих системных нарушений у пациента с новой коронавирусной инфекцией", - отмечается в сообщении.
Как уточнили в ФМБА, предотвращение или ослабление этого состояния делает прогноз на исход болезни пациента значительно более благоприятным.
Президент РФ Владимир Путин в конце июля поручил правительству и фармацевтическим компаниям обеспечить надежные поставки на внутренний рынок препаратов от COVID-19.
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