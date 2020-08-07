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Разработка препарата от коронавируса. Архивное фото

Запатентован российский препарат от коронавируса: как он поможет пациентам

© Sputnik / Pavel Lisitsin
Наука и технологии
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20200807/31200808/zapatentovan-rossiyskiy-preparat-ot-koronavirusa.html

Исследования препарата показали, что он может предотвратить массивный выброс провоспалительных веществ, который приводит к развитию тяжелых респираторных и общих системных нарушений у пациента.

КИШИНЕВ, 7 авг - Sputnik. Российский препарат "Лейтрагин", который может предотвратить или смягчить осложнения от коронавирусной инфекции, зарегистрирован Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). Об этом говорится на сайте структуры.

Уточняется, что это полностью российская разработка, а ее уникальность - в том, что она ни в чем не повторяет зарубежный опыт.

"Это первый и единственный до сих пор в мире агонист дельта-опиоидных рецепторов, который вышел в практическую медицину", — говорится в сообщении.

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В ФМБА отметили, что лекарство под исходным названием "Даларгин" прежде использовалось для лечения язвы желудка, острого панкреатита и панкреонекроза, при этом специалисты Научного центра биомедицинских технологий выявили, что препарат активно влияет на заживление и регенерацию тканей.

Таким образом, на основе данного вещества и был создан препарат для лечения коронавирусной инфекции.

"В ходе исследований подтвердилось, что "лейтрагин" способен предотвратить или смягчить "цитокиновый шторм" – массивный выброс провоспалительных веществ, приводящий к развитию тяжелых респираторных и общих системных нарушений у пациента с новой коронавирусной инфекцией", - отмечается в сообщении.

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"Цитокиновый шторм" медики обнаруживают у большинства больных тяжелыми формами инфекции, он также являлся неблагоприятным  прогностическим признаком.

Как уточнили в ФМБА, предотвращение или ослабление этого состояния делает прогноз на исход болезни пациента значительно более благоприятным.

Президент РФ Владимир Путин в конце июля поручил правительству и фармацевтическим компаниям обеспечить надежные поставки на внутренний рынок препаратов от COVID-19.

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