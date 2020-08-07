Первая в мире: российскую вакцину от COVID-19 зарегистрируют 12 августа

КИШИНЕВ, 7 авг - Sputnik. Российскую вакцину от коронавирусной инфекции нового типа, созданную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи совместно с Минобороны России, должны зарегистрировать 12 августа. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев.
"Регистрация вакцины, разработанной в центре Гамалеи, будет 12 августа. Сейчас идет последний этап, третий. Ее испытания крайне важны. Мы должны понимать, что вакцина должна быть безопасной. Первыми будут привиты медицинские работники и пожилые люди", - сказал Гриднев журналистам в Уфе на открытии корпуса онкоцентра.
Оценивать эффективность вакцины, как уточнил замминистра, можно будет, когда сформируется популяционный иммунитет.
Испытания российской вакцины от коронавируса
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил о высокой степени готовности двух российских вакцин, которых разрабатывают НИЦ им. Гамалеи и новосибирский научный центр "Вектор" Роспотребнадзора. Вакцину НИЦ им. Гамалеи испытали в Сеченовском университете и госпитале им. Бурденко на двух группах добровольцев. Испытания вакцины "Вектор" начались 28 июля.
Специалисты разрабатывали препарат совместно с Минобороны. В конце июля из военного госпиталя выписали вторую группу из 20 добровольцев. Полученные в ходе исследований данные анализов подтвердили, что в результате вакцинации у добровольцев выявлены необходимые антитела к коронавирусу, а компоненты вакцины безопасны и хорошо переносимы человеком.
Москва также помогает странам СНГ с самого начала пандемии - отправляет врачей, лекарства и медицинское оборудование.
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