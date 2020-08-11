12:12 11 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.44
  • USD16.55
  • RUB0.22
  • RON4.02
  • UAH0.60
Поиск
Вакцина

Первая в мире: Путин объявил о регистрации российской вакцины от COVID-19

© REUTERS / Dado Ruvic
Наука и технологии
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1717)
8701
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20200811/31247420/pervaya-v-mire-putin-obyavil-o-registratsii-rossiyskoy-vaktsiny-ot-covid19.html

Владимир Путин отметил, что российская вакцина от коронавируса работает достаточно эффективно, формирует устойчивый иммунитет и прошла все необходимые проверки.

КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Президент России Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса нового типа, сообщает РИА Новости.

"Насколько мне известно, сегодня утром зарегистрирована, впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

Тестирование на наличие антител к COVID-19. Архивное фото
© Sputnik / Григорий Сысоев
Российские ученые смогли получить нейтрализующие коронавирус антитела
Президент РФ попросил министра здравоохранения Михаила Мурашко проинформировать об этом подробнее.

"Хотя знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки", - отметил Путин.

Российский лидер также выразил надежду, что и другие страны вслед за РФ создадут вакцины от COVID-19.

Кроме того, Путин сообщил, что одна из его дочерей сделала прививку от коронавируса.

"Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. В этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первой прививки температура у нее была 38, на следующий день - 37 с небольшим и все", - добавил президент РФ.

Испытания российской вакцины от коронавируса

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил о высокой степени готовности двух российских вакцин, которых разрабатывают НИЦ им. Гамалеи и новосибирский научный центр "Вектор" Роспотребнадзора. Вакцину НИЦ им. Гамалеи испытали в Сеченовском университете и госпитале им. Бурденко на двух группах добровольцев. Испытания вакцины "Вектор" начались 28 июля.

Вакцина от COVID-19 во время тестирования в исследовательском центре вакцин
AP Photo / Sakchai Lalit
В России вакцина от COVID-19 станет доступной с 15 августа
Мурашко подчеркивал, что российские власти намерены запустить массовую вакцинацию в октябре. В первую очередь прививки будут делать представителям "особых групп", в частности медикам и учителям.

Специалисты разрабатывали препарат совместно с Минобороны. В конце июля из военного госпиталя выписали вторую группу из 20 добровольцев. Полученные в ходе исследований данные анализов подтвердили, что в результате вакцинации у добровольцев выявлены необходимые антитела к коронавирусу, а компоненты вакцины безопасны и хорошо переносимы человеком.

Москва также помогает странам СНГ с самого начала пандемии - отправляет врачей, лекарства и медицинское оборудование.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1717)

По теме

Невосприимчивые к коронавирусу люди существуют – академик РАН
Запатентован российский препарат от коронавируса: как он поможет пациентам
ВОЗ: коронавирус не имеет сезонного характера, это "одна большая волна"


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Пасека в Молдове
В Молдове в этом году не будет меда: как выживают пчеловоды – фото
Прощание с Маэстро: Хармелин оставил после себя целую театральную школу.
Прощание с Маэстро: Хармелин оставил после себя целую театральную школу
Динамика подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове
Ситуация с COVID-19 в Молдове: динамика подтвержденных случаев

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться