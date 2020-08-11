Первая в мире: Путин объявил о регистрации российской вакцины от COVID-19

Владимир Путин отметил, что российская вакцина от коронавируса работает достаточно эффективно, формирует устойчивый иммунитет и прошла все необходимые проверки.

КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Президент России Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса нового типа, сообщает РИА Новости.

"Насколько мне известно, сегодня утром зарегистрирована, впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

Президент РФ попросил министра здравоохранения Михаила Мурашко проинформировать об этом подробнее.

"Хотя знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки", - отметил Путин.

Российский лидер также выразил надежду, что и другие страны вслед за РФ создадут вакцины от COVID-19.

Кроме того, Путин сообщил, что одна из его дочерей сделала прививку от коронавируса.

"Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. В этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первой прививки температура у нее была 38, на следующий день - 37 с небольшим и все", - добавил президент РФ.

Испытания российской вакцины от коронавируса

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил о высокой степени готовности двух российских вакцин, которых разрабатывают НИЦ им. Гамалеи и новосибирский научный центр "Вектор" Роспотребнадзора. Вакцину НИЦ им. Гамалеи испытали в Сеченовском университете и госпитале им. Бурденко на двух группах добровольцев. Испытания вакцины "Вектор" начались 28 июля.

Мурашко подчеркивал, что российские власти намерены запустить массовую вакцинацию в октябре. В первую очередь прививки будут делать представителям "особых групп", в частности медикам и учителям.

Специалисты разрабатывали препарат совместно с Минобороны. В конце июля из военного госпиталя выписали вторую группу из 20 добровольцев. Полученные в ходе исследований данные анализов подтвердили, что в результате вакцинации у добровольцев выявлены необходимые антитела к коронавирусу, а компоненты вакцины безопасны и хорошо переносимы человеком.

Москва также помогает странам СНГ с самого начала пандемии - отправляет врачей, лекарства и медицинское оборудование.

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