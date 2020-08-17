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Второй этап разработки "Вектором" вакцины от COVID-19: побочных реакций нет

© Sputnik / AFK Sistema
Наука и технологии
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20200817/31324559/vtoroy-etap-razrabotki-vektorom-vaktsiny-ot-covid19-pobochnykh-reaktsiy-net.html

Россия, как и другие страны мира, должна иметь несколько вариантов вакцины против коронавируса, уверена глава Роспотребнодзора.

КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. Новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор" проводит второй этап испытания вакцины против коронавируса – клинические испытания на людях. Как заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, все добровольцы чувствуют себя хорошо, побочных реакций у них нет, пишет РИА Новости.

"Сегодня проводятся клинические испытания. Все добровольцы, которые были отобраны специальным порядком и специальным образом, чувствуют себя хорошо. Те, кому вакцина уже введена, не имеют абсолютно никаких побочных реакций. Нет даже случая малейшего покраснения в месте введения. Температура у всех абсолютно нормальная", - подчеркнула Попова.

© Sputnik / AFK Sistema
Как производят вакцину от COVID-19 - фото
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Минздрав РФ ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Ей дали название "Спутник V". Руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев затем заявил, что фонд получил заявки на приобретение миллиарда доз российской вакцины от коронавируса, которая была зарегистрирована первой в мире, более чем из 20 стран. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.

Попова же в понедельник отметила, что Россия, как и другие страны мира, должна иметь несколько вариантов вакцины против коронавируса, чем сейчас и занимаются специалисты, проводя разработки и испытания.

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