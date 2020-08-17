Второй этап разработки "Вектором" вакцины от COVID-19: побочных реакций нет

КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. Новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор" проводит второй этап испытания вакцины против коронавируса – клинические испытания на людях. Как заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, все добровольцы чувствуют себя хорошо, побочных реакций у них нет, пишет РИА Новости.
"Сегодня проводятся клинические испытания. Все добровольцы, которые были отобраны специальным порядком и специальным образом, чувствуют себя хорошо. Те, кому вакцина уже введена, не имеют абсолютно никаких побочных реакций. Нет даже случая малейшего покраснения в месте введения. Температура у всех абсолютно нормальная", - подчеркнула Попова.
Попова же в понедельник отметила, что Россия, как и другие страны мира, должна иметь несколько вариантов вакцины против коронавируса, чем сейчас и занимаются специалисты, проводя разработки и испытания.
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