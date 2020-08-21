В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии добровольцев, испытывающих вакцину

Никаких побочных реакций у добровольцев после введения тестируемой вакцины отмечено не было, отметили в Роспотребнадзоре.

КИШИНЕВ, 21 авг - Sputnik. Клинические испытания российской вакцины от COVID-19 в центре "Вектор" намерены завершить в сентябре. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

"Мы планируем завершить клинические исследования в сентябре 2020 года", - отметили в ведомстве.

Кроме того, там подчеркнули, что "все испытывающие вакцину чувствуют себя хорошо".

"К настоящему моменту вакцину получили все участники клинического исследования: 14 человек, привитых в рамках первого этапа, и 43 человека – в рамках второго этапа. Еще 43 добровольца из контрольной группы получили плацебо", - говорится в сообщении.

Как отметили в Роспотребнадзоре, у шестерых из 100 добровольцев, испытывающих вакцину от COVID-19 в центре "Вектор", была болезненность в месте укола.

Российская вакцина от коронавируса получила название "Спутник V">>>

"Болезненность была незначительной и носила кратковременный характер (1-2 суток). Никаких побочных реакций у добровольцев отмечено не было", - добавили в ведомстве.

Минздрав РФ ранее зарегистрировалдля профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Ей дали название "Спутник V". Руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев затем заявил, что фонд получил заявки на приобретение миллиарда доз российской вакцины от коронавируса более чем из 20 стран. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, отметила, что Россия, как и другие страны мира, должна иметь несколько вариантов вакцины против коронавируса, чем сейчас и занимаются специалисты, проводя разработки и испытания. Новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор" в данный момент проводит второй этап тестирования – клинические испытания на людях.

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