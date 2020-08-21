В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии добровольцев, испытывающих вакцину

КИШИНЕВ, 21 авг - Sputnik. Клинические испытания российской вакцины от COVID-19 в центре "Вектор" намерены завершить в сентябре. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.
"Мы планируем завершить клинические исследования в сентябре 2020 года", - отметили в ведомстве.
Кроме того, там подчеркнули, что "все испытывающие вакцину чувствуют себя хорошо".
Как отметили в Роспотребнадзоре, у шестерых из 100 добровольцев, испытывающих вакцину от COVID-19 в центре "Вектор", была болезненность в месте укола.
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"Болезненность была незначительной и носила кратковременный характер (1-2 суток). Никаких побочных реакций у добровольцев отмечено не было", - добавили в ведомстве.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, отметила, что Россия, как и другие страны мира, должна иметь несколько вариантов вакцины против коронавируса, чем сейчас и занимаются специалисты, проводя разработки и испытания. Новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор" в данный момент проводит второй этап тестирования – клинические испытания на людях.
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