Неатомная подводная лодка нового поколения: совместный проект России и Китая

В ФСВТС заявили, что о сроках завершения работ говорить пока рано, но сейчас по проектированию идет совместная работа.

КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Россия и Китай совместно проектируют неатомную подводную лодку нового поколения. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ на форуме "Армия-2020" .

"В настоящее время мы взаимодействуем с китайской стороной по вопросу совместного проектирования неатомной подводной лодки нового поколения. О сроках завершения работ говорить пока рано", - сказали в ФСВТС.

Ранее руководитель делегации госкорпорации "Ростех" на выставке Airshow China-2018 Виктор Кладов заявил РИА Новости, что Россия заключила контракт на поставку в Китай оружия в трех сферах: вода, воздух, земля.

Форум "Армия-2020" проходит до 29 августа, а мероприятия в его рамках проводятся в ряде регионов России. В ходе мероприятия свыше 1,5 тысячи компаний представят свыше 28 тысяч образцов вооружения и техники.

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