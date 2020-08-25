Мурашко назвал сроки набора пациентов для испытаний вакцины от COVID-19

Глава Минздрава России обратил внимание на то, что вакциной интересуются другие страны, в частности производством препарата на своих территориях.

КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Центр Гамалеи подал документы на проведение пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, которого цитирует РИА Новости.

"Документы институт уже подал для пострегистрационных наблюдений, сейчас идет наработка промышленных серий, контроль качества", - отметил Мурашко.

Также, по его словам, на следующей неделе начнется набор добровольцев для проведения соответствующих испытаний вакцины.

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"Думаю, что на следующей неделе уже непосредственно начнется набор пациентов, параллельно пойдет с применением в клинической практике", - пояснил министр.

Мурашко обратил внимание на то, что вакциной интересуются другие страны, в частности производством препарата на своих территориях. "Мы видим, что вакцина получила мировой резонанс", - заявил он.

Минздрав РФ ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Ей дали название "Спутник V". Руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев затем заявил, что фонд получил заявки на приобретение миллиарда доз российской вакцины от коронавируса более чем из 20 стран. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.

Российская вакцина от коронавируса получила название "Спутник V">>>

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, отметила, что Россия, как и другие страны мира, должна иметь несколько вариантов вакцины от коронавируса, чем сейчас и занимаются специалисты, проводя разработки и испытания.

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