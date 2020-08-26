Обнаружена связь между землетрясениями и выходами углекислого газа

Ученые планируют проводить наблюдения за выходами глубинного СО2 в подземных источниках постоянно как одну из форм мониторинга сейсмической активности и предсказания разрушительных землетрясений.

КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Итальянские ученые обнаружили четкую связь между выходами на поверхность глубинного углекислого газа в Апеннинах и происходящими в этом регионе землетрясениями. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances, передает РИА Новости.

Углекислый газ из атмосферы в результате различных химических и биологических процессов связывается в составе горных пород и минералов, называемых карбонатами. Когда тектонические силы в процессе субдукции увлекают карбонатные породы под землю, они там плавятся, и из расплава выделяется СО2.

Этот газ поднимается наверх и собирается в подземных резервуарах под давлением или растворяется в водоносных горизонтах, а при наличии трещин — достигает поверхности в виде газовых выходов.

Увидеть эти выходы без специальной аппаратуры можно только если СО2 выделяется через родники или подземные источники, вода в которых буквально "кипит" от обилия газовых пузырьков.

Ученые обнаружили, что в течение всего периода наблюдений сейсмические события, включая крупные землетрясения 2009 и 2016 годов, сопровождались пиковыми выбросами CO2 глубинного происхождения, растворенного в грунтовых водах.

Авторы отмечают, что их выводы дают ключ к разгадке того, как возникают землетрясения в Апеннинах, а численные результаты исследования позволяют точнее оценить бюджет тектонических выбросов углекислого газа в атмосферу и лучше понять механизм глобального углеродного цикла в целом.

Ученые планируют проводить наблюдения за выходами глубинного СО2 в подземных источниках постоянно как одну из форм мониторинга сейсмической активности и предсказания разрушительных землетрясений.

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