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Медицинские работники в защитных костюмах в лаборатории по обнаружению коронавируса

В России создали прибор, который может выявить COVID-19 в воздухе

© AP Photo / Cheng Min
Наука и технологии
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20200827/31465160/russia-sozdali-pribor-kotoryy-mozhet-vyyavit-covid19-v-vozdukhe.html

Красногорский завод представил на форуме "Армия-2020" первый в России прибор для выявления в воздухе вирусов, в том числе коронавирусов - что думают эксперты?

КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Российские ученые разработали прибор, который может обнаружить коронавирусную инфекцию в воздухе. В эфире радио Sputnik такое изобретение оценил доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Вакцинация. Архивное фото
© Sputnik / Игорь Зарембо
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Как рассказал РИА Новости генеральный директор Красногорского завода им. С.А. Зверева (КМЗ, входит в "Швабе" Ростеха) Александр Новиков, с помощью такого прибора на автоматический анализ пробы воздуха уходит от 10 до 30 минут, в зависимости от концентрации патогенов и других факторов.

Прибор "Детектор-БИО" - совместная разработка с НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Госиспытания прибора завершились в июне, сейчас готовится его сертификация. При этом, готовность максимальная, и при необходимости произвести способны столько, сколько потребуется заказчику.

"Важно, что этот прибор может реагировать на различные патогены в воздухе, поэтому его можно применять как в гражданских целях, так и для обеспечения биологической безопасности", – подчеркнул Новиков.

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В эфире радио Sputnik доктор медицинских наук, врач иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов отметил, что российские разработки по анализу проб воздуха совершенствуются.

По его словам, прибор по оценке содержания различных веществ в воздухе был разработан более десяти лет назад, за это получена Государственная премия большим коллективом во главе с академиком Анатолием Андреевичем Воробьевым. И эти разработки продолжаются.

"Такой спектральный анализ, во-первых, очень чувствительный, а во-вторых, очень быстрый и очень точный", - сказал Жемчугов.

Эксперт подчеркнул, что "подобные технологии могут определять состав веществ в атмосфере других планет". "Это основы. А сейчас, я думаю, эти приборы очень быстро могут пойти в производство и реальное применение", - заключил Жемчугов.

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