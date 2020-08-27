В России создали прибор, который может выявить COVID-19 в воздухе

КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Российские ученые разработали прибор, который может обнаружить коронавирусную инфекцию в воздухе. В эфире радио Sputnik такое изобретение оценил доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Прибор "Детектор-БИО" - совместная разработка с НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Госиспытания прибора завершились в июне, сейчас готовится его сертификация. При этом, готовность максимальная, и при необходимости произвести способны столько, сколько потребуется заказчику.
"Важно, что этот прибор может реагировать на различные патогены в воздухе, поэтому его можно применять как в гражданских целях, так и для обеспечения биологической безопасности", – подчеркнул Новиков.
По его словам, прибор по оценке содержания различных веществ в воздухе был разработан более десяти лет назад, за это получена Государственная премия большим коллективом во главе с академиком Анатолием Андреевичем Воробьевым. И эти разработки продолжаются.
"Такой спектральный анализ, во-первых, очень чувствительный, а во-вторых, очень быстрый и очень точный", - сказал Жемчугов.
Эксперт подчеркнул, что "подобные технологии могут определять состав веществ в атмосфере других планет". "Это основы. А сейчас, я думаю, эти приборы очень быстро могут пойти в производство и реальное применение", - заключил Жемчугов.
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