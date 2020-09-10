Качество продуктов проверит липучка - новое удобное и полезное изобретение

КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. Проверить пригодность продукта даже без того, чтобы вскрывать упаковку, поможет разработанный в Массачусетском технологическом институте прибор. Описание изобретения опубликовано в журнале Advanced Functional Materials, передает РИА Новости.
Миниатюрный колориметрический датчик внешне похож на кусочек ленты-липучки с иглами из шелка.
Engineers in @MITMechE and @MIT_CEEhave collaborated to design a Velcro-like food sensor made from an array of silk microneedles. The device can pierce through plastic packaging to sample food for signs of spoilage and bacterial contamination. https://t.co/zYnSZeDVhN pic.twitter.com/qB3HWT31tc— Massachusetts Institute of Technology (MIT) (@MIT) September 9, 2020
"Шелк полностью съедобен, нетоксичен и обладает достаточной механической прочностью, чтобы проникать сквозь ткани таких продуктов, как мясо, персики или салат", — отмечается в пресс-релизе института.
Микроиглы втягивают жидкость из исследуемого образца в заднюю часть сенсора, в матрицу которого с помощью 3D-печати добавлены специальные биочернила двух типов: одни меняют цвет при определенном рН, который указывает на то, что пища испортилась; другие окрашиваются в присутствии патогенных бактерий, таких как кишечная палочка.
Авторы планируют усовершенствовать изобретение и расширить список загрязняющих веществ и патогенов, определяемых биочувствительными элементами.
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