Качество продуктов проверит липучка - новое удобное и полезное изобретение

Американские ученые разработали датчик на липучке, который может прокалывать поверхность продуктов, чтобы выявлять признаки их порчи и бактериального загрязнения.

КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. Проверить пригодность продукта даже без того, чтобы вскрывать упаковку, поможет разработанный в Массачусетском технологическом институте прибор. Описание изобретения опубликовано в журнале Advanced Functional Materials, передает РИА Новости.

Миниатюрный колориметрический датчик внешне похож на кусочек ленты-липучки с иглами из шелка.

Engineers in @MITMechE and @MIT_CEEhave collaborated to design a Velcro-like food sensor made from an array of silk microneedles. The device can pierce through plastic packaging to sample food for signs of spoilage and bacterial contamination. https://t.co/zYnSZeDVhN pic.twitter.com/qB3HWT31tc — Massachusetts Institute of Technology (MIT) (@MIT) September 9, 2020

​"Шелк полностью съедобен, нетоксичен и обладает достаточной механической прочностью, чтобы проникать сквозь ткани таких продуктов, как мясо, персики или салат", — отмечается в пресс-релизе института.

Микроиглы втягивают жидкость из исследуемого образца в заднюю часть сенсора, в матрицу которого с помощью 3D-печати добавлены специальные биочернила двух типов: одни меняют цвет при определенном рН, который указывает на то, что пища испортилась; другие окрашиваются в присутствии патогенных бактерий, таких как кишечная палочка.

Ученые говорят, что такие интеллектуальные пищевые датчики в будущем смогут предотвратить случаи заражений продуктов и овощей, которые периодически происходят в торговых сетях, а также позволят потребителям продолжать использовать продукты, срок годности которых истек, но на самом деле они все еще пригодны для употребления.

Авторы планируют усовершенствовать изобретение и расширить список загрязняющих веществ и патогенов, определяемых биочувствительными элементами.

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