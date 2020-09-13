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Врачи-лаборанты проводят исследование крови, иллюстративное фото

Рак крови: каковы первые симптомы страшной болезни

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Наука и технологии
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20200913/31654762/Rak-krovi-kakovy-pervye-simptomy-strashnoy-bolezni.html

Одни из самых опасных недугов - злокачественные заболевания кроветворной системы - связаны с перерождением присутствующих в составе крови эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов.

КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Статистика говорит, что частота заболеваемости раком крови составляет 25 случаев на 100 тысяч человек, при этом мужчины болеют в полтора раза чаще женщин.  До конца неизвестно, в чем причина страшного недуга.

Как вы это делаете.
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Среди факторов риска называется и плохое питание, и  радиоактивное излучение, и вредные химические вещества. Сюда же относят и лишний вес, вредные привычки и так далее. 

Онколог-маммолог, кандидат медицинских наук, профессор Российской академии естествознания, член Ассоциации онкологов России, врач Роман Темников назвал ранние признаки рака крови.

В частности, он посоветовал пройти обследование при таких симптомах, как головные боли и головокружения, плохой аппетит, повышение температуры без причин, слабость и усталость, частые инфекции, резкая потеря веса.

На поздних стадиях, по словам врача, заболевание может проявляться уже тахикардией, появлением синяков на теле, плохо заживающими ранами, синюшным оттенком губ и ногтей, обмороками, судорогами, сыпью на коже, ломотой в суставах и костях.

"Правильно диагностировать лейкозы на ранних стадиях действительно сложно. Как правило, заболевание выявляют на медицинских профосмотрах или когда больной обращается к врачу по какой-то другой причине", - цитирует Темникова "Комсомольская правда", передает РИА Новости.

Он пояснил, что специалиста должны насторожить изменения в формуле крови пациента, в основном наличие большого числа незрелых элементов на фоне пониженного объема тромбоцитов и эритроцитов.

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