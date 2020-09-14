Признаки жизни: важная находка ученых в атмосфере Венеры

Британские и американские исследователи обнаружили на соседней с Землей планете вещество, которое может быть признаком биологической активности.

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. Газ фосфин, который может иметь биологическое происхождение, обнаружили в атмосфере Венеры ученые Кардиффского университета (Великобритания) и Массачусетского технологического университета (США), сообщает РИА Новости.

"Открытие было сделано с помощью телескопа Джеймса Кларка Максвелла на Гавайях и Атакамской большой антенной решетки миллиметрового диапазона в Чили. Концентрация частиц фосфина составила 20 на миллиард", - отмечает источник.

Он также отметил, что обнаружение фосфина не означает автоматически обнаружение жизни на Венере, поскольку газ может образовываться в результате неизвестных науке природных процессов. Однако пока небиологическое происхождение газа ученым найти не удалось, отмечает агентство.

Как сообщается, информацию об открытии ученые обнародуют в понедельник, кроме того, ожидается публикация в виде научной статьи в журнале Nature.

Фосфин - это бесцветный очень ядовитый газ. На Земле он производится анаэробными, то есть не требующими наличия кислорода, микроорганизмами. В 2019 году поиск фосфина в атмосферах экзопланет (планет у других звезд) был предложен в качестве маркера возможной жизни на них.

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