Биомолекулы, подавляющие все коронавирусы: открытие российских ученых

Существует семь коронавирусов человека. Четыре из них широко распространены и проявляются в виде обычной простуды, три других вызывают опасную для жизни атипичную пневмонию и другие осложнения.

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. Исследователи из НИУ "Высшая школа экономики" обнаружили молекулы микроРНК, потенциально способные подавлять репликацию всех коронавирусов человека, в том числе SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы в журнале PeerJ.

Существует семь коронавирусов человека. Четыре из них — HCoV-OC43, HCoV-NL63, HCoV-HKU1 и HCoV-229E, широко распространены и проявляются в виде обычной простуды, три других — MERS-CoV, SARS-CoV и SARS-CoV-2, вызывают опасную для жизни атипичную пневмонию и другие осложнения.

Ученые биологического и биотехнологического факультетов НИУ ВШЭ во главе со Степаном Нерсисяном и Александром Тоневицким выявили четыре семейства микроРНК человека — небольших РНК, отвечающих за регулирование экспрессии генов — у которых есть сайты связывания со всеми этими вирусами.

После того, как вирус попадает внутрь здоровой клетки, он начинает активно взаимодействовать с внутриклеточными биомолекулами, среди которых есть микроРНК, потенциально способные подавлять репликацию вирусов. Связываясь с вирусной РНК, они разрушают ее. Мощная атака микроРНК может остановить распространение вируса, при слабом взаимодействии они замедляют его репликацию.

© AP Photo / Вид на зараженную коронавирусом клетку под микроскопом.

Последний сценарий идет только на пользу патогену, поскольку помогает избежать быстрого иммунного ответа в клетке. Некоторые вирусы даже целенаправленно накапливают сайты связывания с микроРНК хозяина. Это становится их преимуществом: вирусы с большим количеством сайтов связывания лучше выживают и размножаются, что приводит к их эволюционному преобладанию.

Проанализировав взаимодействия вируса с микроРНК в легких мышей, инфицированных SARS-CoV, исследователи обнаружили, что инфекция приводит к восьмикратному увеличению экспрессии молекулы hsa-miR-21-3p. Эта же микроРНК обладает большим потенциалом подавления всех коронавирусов человека.

Ученые задались вопросом, почему вирус в процессе мутации не устранил в своей РНК сайты связывания с этой молекулой, которая при иммунном ответе нацелена на его уничтожение.

"Напротив, мы видим, что вирус накапливает их в своем геноме в процессе эволюции. Наши исследования показывают, что такие сайты присутствуют во всех коронавирусах человека и не претерпевают значительных мутаций. Мы предполагаем, что таким образом вирус использует эту микроРНК для замедления своей репликации на ранних стадиях заражения, чтобы задержать активный иммунный ответ", — приводятся в пресс-релизе университета слова Степана Нерсисяна.

На следующем этапе ученые планируют экспериментально проверить свои предположения, а также определить, способно ли искусственное введение или удаление микроРНК предотвратить размножение вируса.

Исследователи надеются, что открытые ими микроРНК в будущем можно будет использовать для создания новых препаратов и методов лечения коронавирусных инфекций.

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