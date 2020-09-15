Полет к "сестре" Земли: в России разработали программу миссий к Венере

В Российской академии наук заявляют, что страна может сама профинансировать полет на Венеру, котора очень похожа на Землю по размеру и массе.

КИШИНЕВ, 15 сен — Sputnik. К 2030 году Россия способна осуществить национальную миссию на Венеру, сообщил РИА Новости директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

По его словам, после запуска на спутник Земли экспедиций "Луна-26" и "Луна-27", намеченных на 2024 и 2025 годы, станет возможным финансирование следующего проекта.

В настоящее время, отметил Петрукович, обсуждается возможность запуска миссии на Венеру в 2029 году.

Ранее исполнительный директор по перспективным программам и науке "Роскосмоса" Александр Блошенко заявил, что "Роскосмос" и РАН разработали программу исследования Венеры, включающую несколько миссий, и приняли решение реализовывать миссию "Венера-Д" как национальную, без широкого привлечения международных участников.

До этого равноправным партнером проекта были США. Миссия "Венера-Д" намечена на 2027-2029 годы.

В понедельник ученые Кардиффского университета (Великобритания) и Массачусетского технологического университета (США) сообщили, что обнаружили в атмосфере Венеры газ фосфин, который может иметь биологическое происхождение. Его вырабатывают микроорганизмы, которые не используют для дыхания кислород.

По мнению российских специалистов, обнаружение биомаркеров в атмосфере Венеры не может считаться объективным доказательством наличия жизни, достоверные научные данные могут быть получены только при контактном исследовании планеты.

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