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Новая функция WhatsApp: что можно будет делать пользователям

© CC0 / antonbe
Наука и технологии
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20200921/31746612/novaya-funktsiya-whatsapp-chto-mozhno-budet-delat-polzovatelyam.html

Разработчики уже подготовили заключительную версию этого обновления и уже очень скоро начнется бета-тестирование новой функции.

КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Мессенджер WhatsApp запускает новую функцию, которая даст возможность синхронно подключить несколько устройств к одной учетной записи, пишет WABetaInfo.

Мессенджер WhatsApp
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Разработчики уже подготовили заключительную версию этого обновления и совсем скоро запустят открытое бета-тестирование.

По данным источника, после запуска функции в приложении появится раздел "Привязанные устройства", с помощью которого можно будет подключить одновременно до четырех гаджетов. Затем мессенджер станет доступен без подключения через смартфон.

На привязанных устройствах будет доступна функция синхронизации истории сообщений и отметки о прочтении и доставке. Кроме того, можно будет отключить определенные чаты.

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