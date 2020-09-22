Названа самая полезная рыба в мире для человека

Исследователи Сибирского федерального университета (СФУ) и Института биофизики Сибирского отделения РАН обнаружили рекордное содержание полиненасыщенных жирных кислот омега-3 в боганидском гольце, обитающем в арктической зоне Сибири, сообщило РИА Новости.
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По словам заведующего кафедрой водных и наземных экосистем СФУ Михаила Гладышева, в боганидском гольце уровень омега-3 кислот достигает 33 миллиграммов на грамм.
"Употребление всего лишь 30 граммов в день этой рыбы, живущей на севере Красноярского края, покроет рекомендуемую медиками суточную норму полезных жирных кислот", — отметил специалист.
Гладышев добавил, что ученые не выявили существенных факторов, по которым морская рыба полезнее пресноводной. Так, в мышечной ткани сардины суммарное количество эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот достигает 26 миллиграммов на грамм биомассы.
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