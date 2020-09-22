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Дети

Определено время года, когда рождаются самые умные дети

© CC0 / Pixabay / White77
Наука и технологии
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Sputnik Молдова
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Американские исследователи определили месяц появления на свет детей с наилучшими способностями к освоению знаний.

Сегодня многие потенциальные родители, склонные к суевериям, и верящие в астрологию и прогнозы, рассчитывают время рождения своего будущего ребенка. Некоторые будущие мамы верят в то, что месяц и даже число рождения малыша могут повлиять на его характер и интеллектуальные способности в будущем.

Однако пока они гадают, ученые из Национального бюро исследований США определили соотношение между временем рождения ребенка и его успехами в учебе.

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© Sputnik / Александр Имедашвили
Ученые: на детей нельзя кричать еще и потому, что...
Так, по данным специалистов, самые успешные учащиеся рождаются именно в сентябре, когда и начинается учебный год. Ученые объясняют свои выводы тем, что устройство системы начального образования основано на отборе детей по году рождения, где границей в их возрастной разнице служит именно 1 сентября. 

К примеру, в США в одном классе оказываются дети, которым недавно исполнилось пять лет, и те малыши, которым уже 5 лет и 11 месяцев. В таком раннем возрасте разница почти в год является заметной и весомой, так как те, кто старше, лучше усваивают информацию и демонстрируют лучшие показатели успеваемости.

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Соответствующее исследование было проведено американскими учеными в штате Флорида. Однако эксперты утверждают, что успехи в школе никак не отражаются на успешности человека при достижении им зрелого возраста. Зачастую и те, кто в школе были отличниками, становясь взрослыми кардинально меняют стиль и образ своей жизни.

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Теги:
интеллект, рождение, гении, дети


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