Вакцину "Вектора" от COVID-19 зарегистрируют к середине октября

После регистрации первой в мире вакцины для профилактики COVID-19, разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи, Минздрав РФ приступил к регистрации вакцины центра "Вектор".

КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. После того, как вакцина от коронавируса нового типа, разработанная центром "Вектор", будет зарегистрирована, планируется клиническое исследование с 5 тысячами добровольцев. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.

"После регистрации вакцины "ЭпиВакКорона" в октябре 2020 года планируется проведение клинических исследований с включением добровольцев возрастной группы 60 плюс с хроническими заболеваниями, а также проведение плацебо-контролируемых пострегистрационных клинических исследований с привлечением 5 000 взрослых добровольцев различных возрастных групп", - пояснили в ведомстве.

Минздрав России уже приступил к регистрации этой вакцины от COVID-19. Завершить ее намерены к 15 октября.

"Министерство здравоохранения Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 441… приступило к процедуре регистрации вакцины "ЭпиВакКорона"… Завершение процедуры регистрации вакцины "ЭпиВакКорона" планируется к 15 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Минздрав РФ ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Ей дали название "Спутник V".

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