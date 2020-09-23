07:55 23 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.60
  • USD16.66
  • RUB0.22
  • RON4.03
  • UAH0.59
Поиск
Чашка черного кофе

Возникает ли рак при употреблении чая или кофе - ученые дали ответ

© Fotolia / Ferumov
Наука и технологии
Получить короткую ссылку
Тема:
Утро с нами! (518)
4466725
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20200923/25400449/voznikaet-li-rak-ot-chay-kofe-uchenye-otvet.html

Проведенный анализ является наблюдательным исследованием, а не экспериментом, и не доказывает причинно-следственную связь.

Международная группа ученых обнаружила, что употребление двух и более чашек кофе или чая в день может увеличить риск развития рака легких, пишет РИА Новости.

Употребление этого продукта может спасти от инсульта>>>

Исследователи проанализировали медицинские данные около 1,2 миллиона человек из Азии и США. Период наблюдения в среднем составил порядка восьми с половиной лет.

Выяснилось, что у некурящих людей, выпивавших от двух чашек кофе в день, на 41% выше риск развития рака легких. У некурящих любителей чая — на 37% выше.

Человек за чашкой кофе.
© CC BY 2.0 / shrinkin'violet / time for tea
Чай или кофе, вот в чем вопрос - а вот и компетентный ответ

Уточняется, что возраст человека и его расовая принадлежность не играют существенной роли, выяснили исследователи. Также не имеет значения, какой кофе пьет человек — с кофеином или без него.

По словам специалистов, проведенный анализ является наблюдательным исследованием, а не экспериментом, и не доказывает причинно-следственную связь.

Размножение COVID-19 способен остановить витамин - ученые>>>

Ученые тем не менее предположили, что развитие рака легких в данном случае связано не с воздействием на организм кофеина, а с последствием обжарки кофейных зерен. Взаимосвязь между риском развития онкологического заболевания и употреблением чая пока никак не объясняется.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Утро с нами! (518)

По теме

Ученые назвали напиток, который может вдвое снизить риск развития рака
Чай: возможный вред и несомненная польза - все дело в температуре и оттенке
Кофе как лекарство: от каких болезней помогает горький напиток
Теги:
исследования, мнение, ответ, напитки, кофе, чай


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Фото: "Славянское братство-2020" прорвало оборону врага - лучшие кадры
Молдавские полицейские получили новые автомобили.
Для лучшего несения службы: полицейские Молдовы получили новые машины - видео
Торговые связи Молдовы.
Коммерческие связи Молдовы: с кем торгуем, что продаем

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться