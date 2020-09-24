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Пробирки и мензурки в лаборатории

Сражаться с болезнями и победить: ученые из России открыли новый антибиотик

© CC0 / Pixabay
Наука и технологии
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Sputnik Молдова
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В России открыли природный антибиотик, который способен преодолевать устойчивость патогенов к лекарствам.

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. Универсальный природный антибиотик, преодолевающий устойчивость патогенов к лекарственным препаратам, нашли ученые Тюменского государственного университета совместно с другими российскими коллегами. Исследование опубликовано в научном журнале Applied Biochemistry and Microbiology, пишет РИА Новости.

Мы все умрем. Но это не точно
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Мы все умрём. Устойчивость к антибиотикам

Как отмечают авторы, найденное вещество - эмерициллипсин А - будет эффективным в борьбе с большинством инфекционных заболеваний человека и животных, вызванных бактериями и грибами.

Пептид эмерициллипсина А ученые выделили из алкалофильного мицеллиального гриба Emericellopsis alkalina. Утверждается, что это вещество подавляет у бактерий способность к образованию биопленок, благодаря чему сходит на нет устойчивость этих патогенов к антибиотикам. Главная терапевтическая особенность эмерициллипсина А — универсальность воздействия. Перед ним беззащитны практически любые патогенные эукариоты — например, мицеллиальные грибы и дрожжи, отмечают исследователи.

Ученые говорят, что эмерициллипсин А позволит бороться с такими патологиями, как опухоли, а также всевозможные бактериальные и грибковые инфекции. Он перспективен и как самостоятельное лечебное средство, и как элемент комплексных препаратов. 

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При проведении исследования тюменские ученые сотрудничали с коллегами из Научно-исследовательского института по изысканию новых антибиотиков им. Г.Ф. Гаузе, Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора и Института биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН.

В дальнейшем коллектив специалистов намерен перейти к лабораторным испытаниям препарата.

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